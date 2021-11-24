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Формула 1 Новости

В Red Bull ждут новых проблем с ненадежным крылом

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Но в команде уверены, что смогут их решить

В Red Bull ждут новых проблем с ненадежным крылом

Red Bull столкнулся с проблемой в надежности своих задних крыльев на трассах, где конфигурация требует средней прижимной силы. Верхняя часть крыла болталась при открытии системы DRS. В Бразилии команде пришлось чинить элемент в режиме закрытого парка, а в Катаре, после проблем на тренировках, Red Bull перешел на иную конфигурацию крыла.

В Джидде и Aбу-Даби австрийцам, наверняка, придется вернуться к средней конфигурации, что вновь вызывает вопросы о надежности.

«Мы предпочитали использовать это крыло, работать с такими настройками, – сказал босс Red Bull Кристиан Хорнер про смену конфигурации в Катаре. – Если в Джидде или Aбу-Даби потребуются другие крылья, конечно, нам придется чинить их на месте, чтобы укрепить саму деталь и систему DRS».

Проблему усиливает то, что механизм активации системы DRS омологирован на 2021 год, так что изменить его нельзя, даже если теоретически неисправность можно было бы устранить. 

Однако Хорнер уверен, что больших проблем крыло его команде не доставит:

«С точки зрения надежности мы должны разобраться с этим активатором без особых сложностей. Мы используем этот механизм много лет».

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