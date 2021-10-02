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Формула 1 Новости

В Red Bull выбрали пилотов для тестов новичков в Абу-Даби

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В болиды Red Bull и AlphaTauri сядут Лайам Лоусон и Юри Випс

В Red Bull выбрали пилотов для тестов новичков в Абу-Даби

После финального Гран При этого сезона, который в декабре пройдет в Абу-Даби, Формула 1 проведет там же традиционные тесты для молодых пилотов. В Red Bull уже определились с тем, кто из гонщиков их программы поддержки примет в этом участие, рассказал руководитель принадлежащей Red Bull команды AlphaTauri Франц Тост.

«На тестах новичков в Абу-Даби от нас будет Лайам Лоусон, который сядет за руль нашей машины, – сказал Тост в интервью немецкому изданию Sport1.de. – А на Red Bull поедет Юри Випс».

Тост также назвал самых сильных по его мнению молодых пилотов, включив в их число россиянина Роберта Шварцмана.

«Вообще в Формуле 2 в этом году очень много сильных пилотов, – признал руководитель AlphaTauri. – Помимо двух упомянутых, я могу сказать, что Оскар Пиастри, Тео Пуршер и Роберт Шварцман определенно представляются будущем мирового автоспорта».

Наконец, Тост высказался по поводу их перспектив в Формуле 1 и, в частности, прокомментировал предложение главы Mercedes Тото Вольфа увеличить число болидов от каждой команды с двух до трех.

«К сожалению, мест в Формуле 1 не так много, – признал Тост. – У нас всего 20 машин, и они уже заняты лучшими пилотами мира.

В Red Bull мы предоставляем новичкам возможность тестировать наши старые болиды. Альтернативой может быть только поддержка их выступлений в Формуле 2, DTM или в IndyCar еще на один сезон. Но если у тебя действительно есть талант, рано или поздно ты попадешь в Формулу 1.

А вот идея третьей машины кажется мне нежизнеспособной. Во-первых, непонятно, кто профинансирует еще один болид. Ну а во-вторых, место в паддоке ограничено, и я просто не представляю, куда вы эту машину будем ставить».

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