В Red Bull утратили интерес к Херте. Как минимум на 2023 год

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Колтон Херта был одной из заметных фигур в большой игре на трансферном рынке Формулы 1. В Red Bull не скрывали, что им интересен вариант с переходом 22-летнего гонщика из IndyCar в Формулу 1 на место Пьера Гасли.

Однако препятствием в этой истории стал недостаток у Херты баллов Суперлицензии – несмотря на семь побед в IndyCar, Колтон заработал всего 32 балла из 40 необходимых, а FIA и команды Ф1 наотрез отказались делать для него исключение из общего правила.

Потенциально американец мог выступить зимой в какой-нибудь молодежной серии и добрать недостающий баллы, но после анализа ситуации в Red Bull решили в принципе отказаться от попыток перевести гонщика в чемпионат мира в 2023 году.

В интервью немецкой редакции Motorsport.com гоночный консультант Хельмут Марко объяснил: «Жаль, что люди до сих пор не понимают, какую ценность представляет американский пилот, особенно такой, как Колтон Херта. Сейчас спорт переживает бум в Америке, в следующем году там пройдут три Гран При».

Red Bull даже договорилась с Alpine о тестах для Херты на прошлогодней машине, которые должны пройти на следующей неделе. Теперь, по информации источников, эти планы отменены.

Марко назвал «непостижимым», что бронзовый призер IndyCar должен дополнительно подтверждать свою квалификацию из-за бюрократических принципов – добавив, что команда была готова дать гонщику несколько пятничных тренировок, чтобы тот получил опыт, а все остальные смоги убедиться в скорости Колтона.

Для Red Bull, кроме осложнений с Суперлицензией, фактором в этой истории стало и давление со стороны команды Andretti, которой важно было знать о планах пилота с прицелом на продолжение работы с ним в IndyCar.

Ранее в Red Bull говорили, что дебют Херты является обязательным условием для перехода Гасли в Alpine. Однако теперь появилась вероятность, что Пьера отпустят и без этого, отдав его место в AlphaTauri кому-то из пилотов своей молодежной программы.

«Мы изучаем возможности, которыми располагаем», – сказал Марко.

Проблема здесь в том, что имеющие протекцию «Быков» Лиам Лоусон, Джехан Дарувала, Аюму Иваса и Деннис Хаугер хоть и добиваются порой успеха в Ф2, никто из них не входит в число лидеров сезона, а потому – опять-таки – не имеет достаточного количества баллов Суперлицензии. Юри Випс летом был отчислен из Red Bull Junior за неосторожные высказывания во время онлайн-игры.

Также гоночный консультант Red Bull вновь подчеркнул, что команда не рассматривает вариант с Миком Шумахером.

Все это означает, что Гасли с высокой вероятностью еще на год останется в Фаэнце, а Alpine придется искать кого-то другого в напарники к Эстебану Окону.

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