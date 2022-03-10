В Red Bull усомнились в законности новой концепции Mercedes

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Главной сенсацией первого дня тестов Формулы 1 в Бахрейне стал обновленный болид Mercedes W13, боковые понтоны которого сделаны столь минималистичными, что в привычном понимании их фактически нет.

Как и ожидалось, такое решение было критично встречено соперниками. Журналисты Auto Motor und Sport в текстовой трансляции с текстов утверждают, что встретили в паддоке главу Red Bull Кристиана Хорнера, и он сказал буквально следующее:

«Новый болид Mercedes нарушает дух технического регламента. По нашему мнению некоторые решения незаконны», – заявил Хорнер.

Ранее то же издание писало, что в FIA уже проверили обновления всех команд, включая Mercedes, лазерному сканированию и хотя не нашли прямого нарушения правил, посчитали некоторые концепции противоречащими духу нового технического регламента. Позже источники итальянской редакции Motorsport.com подтвердили, что недовольство FIA кем-то из команд действительно имеет место.

При этом оспорить новую концепцию Mercedes будет сложно, так как с 2022 года все болиды подвергаются оцифровке с помощью тех самых лазерных сканеров, и если цифровая модель укладывается в концептуальные допуски FIA, то система автоматически признает ее легальной.