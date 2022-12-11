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Проведенный FIA аудит подтвердил, что Red Bull Racing по итогам 2021 года оказалась единственной командой, допустившей перерасход средств. Команде не хватило самой малости, чтобы выполнить финансовые требования, но это не позволило избежать наказания.

По итогам разбирательства команду оштрафовали на 7 миллионов долларов, а также дополнительно ограничили ей время работы в аэродинамической трубе на 10% по ходу сезона-23.

Так как в этом году коллектив из Милтон-Кинса выиграл Кубок конструкторов, по регламенту он и так мог проводить продувки меньше всех, только 70% от номинального времени. После наказания эта величина и вовсе сократилась до 63%.

Соперники говорили, что это очень мягкий штраф, но в самой Red Bull с этим не согласились.

«Аэродинамическая труба – это главный инструмент работы команды по ходу сезона, – объяснил технический директор команды Пьер Ваш на медиа-сессии в Абу-Даби. – Именно поэтому меня задевают комментарии о том, что это несерьезное наказание.

Если посмотреть на правила, там и так предусмотрены ограничения для лидеров. Мы – чемпионы, так что по нам все это сильно ударит.

Все команды согласились с этой системой. В ней разница между первым и вторым местом составляет 5% времени. Потому еще 7% – это очень значительная величина. Это вполне может привести к потере двух позиций в чемпионате.

И мы сами очень озабочены тем, что сможем так мало работать в трубе».

Пьер Ваш, технический директор Red Bull Racing Фото: FIA Pool

Чтобы подтвердить свою правоту, Ваш провел параллели с футболом, упомянув одного из самых знаменитых игроков, аргентинца Лионеря Месси – в эти дни тот со своей сборной добрался уже до полуфинала Кубка мира в Катаре.

«Это как в футболе, – сказал французский инженер. –Если вы играете вдесятером против команды из 11 человек, то едва ли одержите победу, даже если в вашей команде Месси.

У нас сильный отдел аэродинамики и, конечно, с нами работает Эдриан [Ньюи]. Он вносит очень важный вклад, но у соперников тоже работают серьезные специалисты.

Над машиной работает не один человек, этим заняты очень многие. Все, что в наших силах – это выкладываться изо всех сил. Но ведь остальные тоже действуют так.

Так что мы, мягко говоря, не в восторге от наказания и дополнительного ограничения на время работы в трубе. Но это придает нам дополнительной мотивации».