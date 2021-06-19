В Red Bull собрались пройти в финал квалификации на шинах Medium

Финальная тренировка перед квалификацией Гран При Франции закончилась 0,7-секундным доминированием гонщика Red Bull Макса Ферстаппена над соперниками из Mercedes. По мнению спортивного советника команды Хельмута Марко, это позволяет рассчитывать на поул даже при условии, что на тренировках Mercedes ехали не в полную силу.

«Мы очень довольны, что удалось оптимально настроить наши машины, – сказал Марко в эфире Servus TV. – Надеемся выйти в финал квалификации на шинах Medium, а то шины Soft у нас плохо показали себя на длинных дистанциях.

Я думаю, у Mercedes есть их особый режим, который позволит прибавить три, может четыре десятые секунды. Но мы считаем, что этого им будет мало, так что мы завоюем еще один поул.

К тому же позади Макса Ферстаппена у нас теперь есть Серхио Перес. У него пока не все получается, но я надеюсь, что он вскоре сможет развиваться в том же направлении, что и Макс, и к концу сезона будет бороться за третье место в чемпионате».