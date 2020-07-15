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В Red Bull рассказали, за счет чего приблизятся к Mercedes в Венгрии

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В Red Bull рассказали, за счет чего приблизятся к Mercedes в Венгрии
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
15 июл. 2020 г., 09:45

Команде поможет конфигурация «Хунгароринга» с меньшим количеством прямых

Команда Red Bull Racing решила, что получит больше шансов на победу в Гран При Венгрии. Об этом рассказал руководитель гоночного коллектива Кристиан Хорнер. Из его слов следует, что болидам RB16 с двигателями Honda поможет сама трасса в пригороде Будапешта.

«Скорость Mercedes на прямых – вот что впечатляет. В плане скорости в поворотах у них нет такого значительного преимущества, – заявил Хорнер. – В каких-то поворотах мы оказываемся быстрее, в других наша машина не столь хороша. Но именно в Австрии на прямых Mercedes едет феноменально».

«Хунагроринг» – совсем другое дело, не так ли? – продолжил мысль своего начальника ведущий инженер Red Bull Racing Пол Монаган. – Там нет экстремально длинных прямых; напротив, автодром довольно извилистый. И скорость в поворотах заметно ниже, чем в Шпильберге».

По логике Red Bull, они смогут восполнить недостающую максимальную скорость хорошим поведением машины на низких скоростях – то есть именно в тех условиях, которые создает «Хунагроринг». Еще одним доводом в пользу более сильного выступления команды в Венгрии стала погода.

«В последние годы Mercedes сложно набрать темп в жару, – объяснил Хорнер. – Мы снова увидели это в свободных заездах на «Ред Булл Ринге», когда было жарко. Потом температура упала и Mercedes выступил очень здорово – они определенно заслужили полученный результат. А мы постараемся работать еще усерднее, чтобы догнать их».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Местонахождение Хунгароринг
Команды Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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