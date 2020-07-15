Команда Red Bull Racing решила, что получит больше шансов на победу в Гран При Венгрии. Об этом рассказал руководитель гоночного коллектива Кристиан Хорнер. Из его слов следует, что болидам RB16 с двигателями Honda поможет сама трасса в пригороде Будапешта.

«Скорость Mercedes на прямых – вот что впечатляет. В плане скорости в поворотах у них нет такого значительного преимущества, – заявил Хорнер. – В каких-то поворотах мы оказываемся быстрее, в других наша машина не столь хороша. Но именно в Австрии на прямых Mercedes едет феноменально».

«Хунагроринг» – совсем другое дело, не так ли? – продолжил мысль своего начальника ведущий инженер Red Bull Racing Пол Монаган. – Там нет экстремально длинных прямых; напротив, автодром довольно извилистый. И скорость в поворотах заметно ниже, чем в Шпильберге».

По логике Red Bull, они смогут восполнить недостающую максимальную скорость хорошим поведением машины на низких скоростях – то есть именно в тех условиях, которые создает «Хунагроринг». Еще одним доводом в пользу более сильного выступления команды в Венгрии стала погода.

«В последние годы Mercedes сложно набрать темп в жару, – объяснил Хорнер. – Мы снова увидели это в свободных заездах на «Ред Булл Ринге», когда было жарко. Потом температура упала и Mercedes выступил очень здорово – они определенно заслужили полученный результат. А мы постараемся работать еще усерднее, чтобы догнать их».