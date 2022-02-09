В Red Bull рассказали об особенностях своей настоящей машины

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Команды Ф1 продолжают финальную стадию приготовлений к новому сезону – до старта тестов еще две недели, и для конструкторских штабов это традиционно жаркий период.

В среду Red Bull провела презентацию своей машины RB18, но под видом таковой, к огорчению болельщиков, показала лишь перекрашенный шоу-кар FOM, которому уже полгода.

На пресс-конференции в рамках мероприятия представители «Быков» немного рассказали о том, какой их машина будет в действительности. Технический директор Пьер Ваш обратил внимание на максимальную скорость.

Так как прижимную силу теперь будет в значительной степени создавать граунд-эффект, машинам уже не потребуются большие антикрылья – а значит, и лобовое сопротивление на прямых тоже будет ниже.

«Они [разработчики правил] ясно хотели, чтобы прижимная сила генерировалась не так, как прежде. Раньше днище тоже несло часть нагрузки, но прежде всего за нее отвечало переднее крыло, заднее крыло и [наружные] кузовные панели.

Эти перемены скажутся на работе шасси, на механическом сцеплении и лобовом сопротивлении.

Сейчас мы получили эффективный инструмент для получения прижима, так что машины должны стать гораздо быстрее на прямых, сохраняя прежний уровень прижимной силы».

По мнению главы технического штаба RBR Эдриана Ньюи, нынешние изменения в правилах вообще стали самыми масштабными за последние 40 лет своей карьеры в Ф1.

«Это очень необычно, – признался британец. – Перемены огромны, я не видел таких с 1983 года, когда запретили эффект Вентури и машины получили плоское днище».

Помимо прочего, новые машины получат 18-дюймовые диски с низкопрофильной резиной.

Главный инженер Пол Монаган отметил: «Носовой обтекатель стал длиннее. Где бы вы не расположили его сопряжение с шасси, передний свес все равно получается очень большим.

Шины теперь больше соответствуют дорожным машинам, где есть тенденция делать диски все больше. При этом шины стали низкопрофильными.

Но большие колеса тяжелее маленьких. Это дополнительно нагружает машину. Кроме того, увеличение их размера напрямую влияет на аэродинамику.

Со всем этим, разумеется, надо разобраться. С прежней конструкцией мы были уже хорошо знакомы, а тут потребовалось вести разработку практически с чистого листа».

Увидеть настоящую машину Red Bull можно будет только на тестах в Барселоне 23 февраля.