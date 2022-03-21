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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новость

В Red Bull признали ошибочность тактики Ферстаппена

Гоночный консультант Хельмут Марко согласился, что не стоило сдерживать Макса Ферстаппена после пит-стопов ради экономии шин

Рональд Фординг
Автор:
, журналист
Соавтор:
Адам Купер
В Red Bull признали ошибочность тактики Ферстаппена
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Действующий чемпион Ф1 Макс Ферстаппен стартовал на открывающем сезон Гран При Бахрейна вторым и на стартовом отрезке преследовал Шарля Леклера из Ferrari. 

К 14-му кругу, когда голландец свернул на первый пит-стоп, его отставание достигло четырех секунд. Леклер сменил шины кругом позже, после чего два гонщика оказались на трассе рядом – и на протяжении трех кругов между ними шла отчаянная дуэль. 

Леклер смог удержать лидерство, и на втором пит-стопе история повторилась: Макс поехал в боксы первым, но в этот раз команда сказала ему не атаковать на пределе и поберечь резину. В итоге на этот раз он не смог навязать борьбу сопернику из Ferrari.

«Оба раза я ехал первый круг на свежей резине недостаточно быстро, потому не вышел вперед, – сказал Макс. – Никогда, никогда больше не буду делать так». 

В интервью Motorsport.com консультант Red Bull Хельмут Марко признал, что команда напрасно попросила Макса ехать медленнее возможного. 

«Мы сказали ему сбросить, – отметил австриец. – Если бы он взял нормальный темп, то оказался бы впереди Леклера. А когда ты впереди, вся история становится совершенно другой. 

Но износ шин был у нас гораздо выше, чем у Ferrari, а мощность их мотора по-настоящему впечатляет. Но если бы Макс оказался впереди Леклера, все могло бы сложиться иначе». 

Марко добавил: «Тактику выбирали мы, так что это наша ошибка, а не Макса». 

В итоге Ферстаппен не смог завершить гонку из-за проблем с топливным насосом, потому их дуэль с Леклером не получила своего логического завершения 

«Проблема в том, что всегда нужно отыскать верный баланс, – объяснил глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – Если ты активно используешь резину в начале отрезка, то теряешь под конец. 

Мы недооценили вариант с более ранней остановкой, но у Ferrari сегодня был отличный темп – даже если бы мы вышли вперед, им наверняка удалось бы обогнать. У нас просто не хватало скорости».

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