Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

В Red Bull признали ошибку с выбором шин для старта

Поделились
Комментарии
В Red Bull признали ошибку с выбором шин для старта
Автор:

По словам Кристиана Хорнера, начинать гонку в Портимане было бы правильно на сликах Medium, а не Soft, как у его пилотов

Скорость машины Red Bull оставляет команде возможность проходить в финал квалификации как на самых мягких шинах, так и на более жестких Medium. Нередко тактический штаб «Быков» выбирал второй вариант, но в Португалии остановился на первом.

Таким образом Максу Ферстаппену и Алексу Элбону пришлось стартовать на Soft – как показали первые круги гонки, этот состав давал ощутимое преимущество, но невероятно быстро приходил в негодность.

Читайте также:

Ферстаппен не успел использовать преимущество Soft, столкнувшись с Серхио Пересом, что дало возможность соперникам из Mercedes, у которых был Medium, уехать вперед и оказаться вне досягаемости. 

Элбону и вовсе потребовалось провести два пит-стопа (на 19-м и 46-м кругах), после которых англо-тайский гонщик финишировал только 12-м.

«Шины сегодня стали неизвестным фактором, – объяснил журналистам глава команды Кристиан Хорнер. – Я имею в виду, что на мягких сложно было далеко уехать, а средние, похоже, стали наилучшим выбором. Думаю, если бы была возможность снова проехать квалификацию, мы бы предпочли стартовать на Medium.

Макс нашел зацеп на первом круге, а Алекс очень много потерял. Потом, когда ситуация стабилизировалась, он уже хорошо контролировал шины.  

[Ферстаппен] смог проехать много кругов, а когда перешел на Medium, был уже куда больше доволен работой резины. Но к этому времени Mercedes были уже далеко впереди. Потому третье место стало для него наилучшим результатом, а вот у Алекса день сложился куда сложнее.  

Команда будет разбираться, что не позволило Элбону добиться большего.

«Нам надо посмотреть данные, – сказал Кристиан. – Важно разобраться, почему износ в его случае был гораздо более быстрым. Тут есть, с чем разобраться, ведь ему нужен ответ уже меньше, чем через неделю».

Хорнер подтвердил, что второй пит-стоп был для Алекса неизбежным: «Это определяется износом. Задняя левая шина [второго комплекта] у него была стерта почти до корда. Увидев это, мы немало расстроились. Когда колесо сняли с машины, стало ясно, что до финиша его бы точно не хватило».

Читайте также:

Бинотто: Мы могли бы рискнуть и сильнее, у нас был запас

Предыдущая новость

Бинотто: Мы могли бы рискнуть и сильнее, у нас был запас
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Гонка
Пилоты Кристиан Хорнер
Команды Red Bull Racing
Автор Адам Купер

Самое читаемое Сегодня

Гран При Португалии: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Португалии: пять быстрых выводов

Гасли останется в AlphaTauri на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гасли останется в AlphaTauri на 2021 год

Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца
Формула 1 Формула 1 / Новость

Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца

Бинотто: Мы могли бы рискнуть и сильнее, у нас был запас
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бинотто: Мы могли бы рискнуть и сильнее, у нас был запас

«Мой нос отвлек Боттаса». Сайнс о методах борьбы с Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Мой нос отвлек Боттаса». Сайнс о методах борьбы с Mercedes

В Red Bull признали ошибку с выбором шин для старта
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Red Bull признали ошибку с выбором шин для старта

Райкконен за круг обогнал полпелотона. Да еще и на одной из худших машин!
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Райкконен за круг обогнал полпелотона. Да еще и на одной из худших машин!

Вольф объяснил скорость McLaren в начале гонки
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф объяснил скорость McLaren в начале гонки

Самое важное:

В Red Bull признали ошибку с выбором шин для старта
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Red Bull признали ошибку с выбором шин для старта

Бинотто: Мы могли бы рискнуть и сильнее, у нас был запас
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бинотто: Мы могли бы рискнуть и сильнее, у нас был запас

Хэмилтон не мог ехать в Портимане в полную силу: ему свело ногу
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон не мог ехать в Портимане в полную силу: ему свело ногу

«Мой нос отвлек Боттаса». Сайнс о методах борьбы с Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Мой нос отвлек Боттаса». Сайнс о методах борьбы с Mercedes

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Португалии: пять быстрых выводов

2
Формула 1

Гасли останется в AlphaTauri на 2021 год

3
Формула 1

Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца

4
Формула 1

Бинотто: Мы могли бы рискнуть и сильнее, у нас был запас

5
Формула 1

«Мой нос отвлек Боттаса». Сайнс о методах борьбы с Mercedes

Самое важное:

В Red Bull признали ошибку с выбором шин для старта
Формула 1

В Red Bull признали ошибку с выбором шин для старта

Бинотто: Мы могли бы рискнуть и сильнее, у нас был запас
Формула 1

Бинотто: Мы могли бы рискнуть и сильнее, у нас был запас

Хэмилтон не мог ехать в Портимане в полную силу: ему свело ногу
Формула 1

Хэмилтон не мог ехать в Портимане в полную силу: ему свело ногу

«Мой нос отвлек Боттаса». Сайнс о методах борьбы с Mercedes
Формула 1

«Мой нос отвлек Боттаса». Сайнс о методах борьбы с Mercedes

«Это была лучшая Ferrari в сезоне». Леклер поблагодарил команду
Формула 1

«Это была лучшая Ferrari в сезоне». Леклер поблагодарил команду

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.