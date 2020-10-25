В Red Bull признали ошибку с выбором шин для старта

Скорость машины Red Bull оставляет команде возможность проходить в финал квалификации как на самых мягких шинах, так и на более жестких Medium. Нередко тактический штаб «Быков» выбирал второй вариант, но в Португалии остановился на первом.

Таким образом Максу Ферстаппену и Алексу Элбону пришлось стартовать на Soft – как показали первые круги гонки, этот состав давал ощутимое преимущество, но невероятно быстро приходил в негодность.

Ферстаппен не успел использовать преимущество Soft, столкнувшись с Серхио Пересом, что дало возможность соперникам из Mercedes, у которых был Medium, уехать вперед и оказаться вне досягаемости.

Элбону и вовсе потребовалось провести два пит-стопа (на 19-м и 46-м кругах), после которых англо-тайский гонщик финишировал только 12-м.

«Шины сегодня стали неизвестным фактором, – объяснил журналистам глава команды Кристиан Хорнер. – Я имею в виду, что на мягких сложно было далеко уехать, а средние, похоже, стали наилучшим выбором. Думаю, если бы была возможность снова проехать квалификацию, мы бы предпочли стартовать на Medium.

Макс нашел зацеп на первом круге, а Алекс очень много потерял. Потом, когда ситуация стабилизировалась, он уже хорошо контролировал шины.

[Ферстаппен] смог проехать много кругов, а когда перешел на Medium, был уже куда больше доволен работой резины. Но к этому времени Mercedes были уже далеко впереди. Потому третье место стало для него наилучшим результатом, а вот у Алекса день сложился куда сложнее.

Команда будет разбираться, что не позволило Элбону добиться большего.

«Нам надо посмотреть данные, – сказал Кристиан. – Важно разобраться, почему износ в его случае был гораздо более быстрым. Тут есть, с чем разобраться, ведь ему нужен ответ уже меньше, чем через неделю».

Хорнер подтвердил, что второй пит-стоп был для Алекса неизбежным: «Это определяется износом. Задняя левая шина [второго комплекта] у него была стерта почти до корда. Увидев это, мы немало расстроились. Когда колесо сняли с машины, стало ясно, что до финиша его бы точно не хватило».