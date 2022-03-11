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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новость

В Red Bull признали легальность понтонов Mercedes

По словам Кристиана Хорнера, его команда изучила особенности конструкции W13 и вынуждена согласиться, что там соблюдены все требования правил

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
В Red Bull признали легальность понтонов Mercedes
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По ходу первого дня тестов Ф1 в Бахрейне пресс-службе команды Red Bull пришлось опровергать слова главы коллектива – ранее в интервью AMuS Кристиан Хорнер назвал решение понтонов Mercedes W13 нарушающим регламент. 

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На пятничной пресс-конференции британского менеджера попросили уточнить, какова все же его позиция.

«В Mercedes нашли экстремальное решение, совершенно другую интерпретацию, – ответил Хорнер. – Но ответить надо на вопрос, законна она или нет. Да, абсолютно. Она отвечает всем требованиям».

После этого Кристиана спросили, говорил он все-таки или нет Михаэлю Шмидту из Auto Motor und Sport о несоответствии Mercedes правилам.

«Я думаю, все вы уже знаете: мне приписали слова, которых я не произносил, – ответил тот. –  Я считаю эту машину инновационной и весьма интересной. При этом Mercedes укладывается в регламент. Это просто иное прочтение, иное решение». 

Хорнер добавил, что W13, по его мнению, даже не нарушает пресловутого духа правил: «На самом деле, не существует никакого определения этого духа. Говорить можно только о соответствии тому, что написано. 

Разумеется, судить об этом не нам. У FIA есть доступ ко всем чертежам. И понятно, что такие конструкторские решения должны заранее получать одобрения. 

Концепция интересная. Радикальная. Быстрая или нет, покажет время. Но если говорить о соответствии правилам, это вопрос к FIA».

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