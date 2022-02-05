В Red Bull признали: Гасли готов выступать за топ-команду

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После ухода Даниэля Риккардо в Red Bull не смогли найти достойного гонщика для главной команды Ф1: попытки усадить за руль молодых Пьера Гасли и Алекса Элбона привели к тому, что оба оказались глубоко в тени Макса Ферстаппена и не могли по-настоящему проявить себя.

В итоге «Быкам» пришлось нарушить собственные принципы и пригласить гонщика со стороны: Серхио Перес в сезоне-2021 наглядно показал, сколь важен на таком уровне опыт прежних выступлений.

Между тем, проведя в Red Bull всего полсезона, Гасли вернулся в «младшую» Toro Rosso (сейчас – AlphaTauri), где выступает до настоящего времени. Он выиграл Гран При Италии 2020 года и еще дважды поднимался на подиум.

Будучи гостем Шоу Джека Трелфолла, тим-менеджер RBR признал, что подход его команды к выбору гонщиков, пожалуй, был не самым оптимальным, а Пьер заслуживает второго шанса.

«Прежде мы приводили в Ф1 много юниоров – больше, чем любая другая команда, – сказал он. – В этом отношении можно говорить, что мы создали полноценную платформу, которая помогала молодым пилотам начинать карьеру [в Ф1].

Но мы поняли, что приглашение молодых гонщиков несет в себе проблемы. Это стало очевидно на примере Алекса и Пьера. Только вернувшись в маленькую команду, Пьер смог вновь обрести уверенность в себе. Я считаю, что сейчас он уже готов к тому, чтобы вновь сделать важный для карьеры шаг [в топ-команду]».

Уитли добавил: «Алекс – замечательный парень и сильный гонщик. У него отличная скорость. Но ему, как и Пьеру, оказалось невероятно сложно соперничать внутри команды с Максом Ферстаппеном.

Переход из AlphaTauri, когда ты становишься напарником пилота уровня Макса – это огромный шаг. При этом Алекс из тех, кто четко идет к цели и не позволяет эмоциям взять власть над собой. Выступая у нас в команде, он показал, сколь силен психологически.

Но все же нам важен и чемпионат конструкторов, а для этого в борьбе должны участвовать оба пилота.

Серхио Перес дал нам такую возможность благодаря своему опыту. С ним мы использовали совершенно иной подход.

Прежде мы уже брали в команду опытных гонщиков, достаточно назвать Марка Уэббера. Это позволяет нам стать сильнее, так как мы сами можем чему-то учиться у них. Они тоже перенимают у нас что-то, чтобы стать еще лучше.

Опытный пилот знает, на что обращать внимание в первую очередь. Именно это позволяет им ехать быстрее. И Серхио отлично подтвердил это. Надеюсь, новая машина позволит ему демонстрировать скорость и в предстоящем сезоне».

Red Bull покажет свой автомобиль RB18 для сезона-2022 уже 9 февраля. Ферстаппен и Перес продолжат выступать за команду в новом сезоне.