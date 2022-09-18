В Red Bull приготовились к сложному сезону-2023

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Для выравнивания сил в Формуле 1 с 2021 года в технический регламент внесли норму, по которой результаты команд прямо влияют на возможности их работы в аэродинамической трубе и инструментах вычислительной гидродинамики (CFD).

Можно вспомнить, как Ferrari, завершившая чемпионат-2020 на шестом месте, в том числе и за счет этой нормы смогла годом позже вернуться в число лидеров.

Перерасчет проводится дважды в год: 1 января и 1 июля. При этом с 2022-го ограничения стали куда более жесткими.

Прежде сильнейшая команда могла использовать 90% от нормы ресурсов, а десятая – 112,5%. Теперь же лидер сезона получает всего 70%, а последний участник – 115%. Это уже полуторакратная разница, которая в состоянии обеспечить конструкторам серьезное преимущество.

Так как Red Bull в середине лета лидировала в Кубке конструкторов, на нее уже действуют самые строгие ограничения – которые почти неизбежно продлятся и после Нового года. Это значит, что при разработке машины 2023 года команда будет в самом невыгодном положении.

«В следующем году правила вновь изменятся, но у нас будет меньше ресурсов по сравнению с соперниками, – объяснил главный инженер команды Пол Монаган. – Это касается часов в аэродинамической трубе и работы в CFD.

Да, тут можно возразить, что у нас работают лучшие люди, но говорить так было бы несколько самоуверенно. Потому я вовсе не уверен, что мы сохраним нынешнюю силу в 2023 году. И в этом отношении успехи нынешнего сезона совсем не принесут нам пользы в будущем чемпионате.

Нам нужно работать как минимум в темпе соперников, реагируя на изменение требований к днищу в части его жесткости и геометрии. Нам важно не потерять от этого больше, чем остальные».

При этом Монаган согласился, что изменения в расстановке сил не будут радикальными, и его команда удержится в группе лидеров.

«Понятно, что в следующем году мы будем конкурентоспособны, – сказал инженер. – Но удастся ли нам повторить то, что мы делаем сейчас – большой вопрос.

Мы сделаем [осенью и зимой] все возможное, а после первых двух-трех гонок станет понятно, куда двигаться дальше»

В нынешнем чемпионате пилоты Red Bull выиграли 12 гонок из 16, Макс Ферстаппен уже на следующем этапе в Сингапуре может гарантировать себе титул чемпиона.

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