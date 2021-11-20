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Формула 1 / Гран При Катара Новости

В Red Bull посетовали на слишком жесткий выбор резины для Катара

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, Редактор

По словам спортивного советника команды Хельмута Марко, прорезинивание трассы должно облегчить им ситуацию

В Red Bull посетовали на слишком жесткий выбор резины для Катара

В первой пятничной тренировке Гран При Катара лучшее время осталось за пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном, но во второй, которая проходила уже после захода солнца, Валттери Боттас на Mercedes был быстрее как на шинах Soft, так и на шинах Medium.

После заездов Марко рассказал, что для Red Bull на остывающем вечернем асфальте шины оказались излишне жесткими. Напомним, что Pirelli привезла в Катар самые жесткие составы резины C1, C2 и C3.

В пятницу мы столкнулись со сложностями из-за изменений температуры на трассе в перерыве между первой и второй тренировками. Мы немного утратили баланс, но обязательно с этим справимся.

«Похоже, выбор составов шин оказался все же слишком жестким, особенно с учетом понижения температуры покрытия трассы, – сказал Мако в эфире немецкой версии телеканала Sky. – Но постепенно асфальт будет прорезиниваться.

Главным в квалификации будет способность сберечь шину для последнего поворота. Если получается пройти его быстро, то это гарантирует высокую скорость на прямой».

Марко также не оставил в стороне вопрос о подозрениях к крыльям Mercedes.

«Мотор у Хэмилтона просто реактивный, но вопросов к заднему крылу это не снимает. Так что в первую очередь мы надеемся, что в FIA обратят на это пристальное внимание. Нам бы не хотелось доводить дело до подачи протеста, но что-то с этим действительно не так.

На самом деле то, как работает крыло Mercedes сложно оценить со стороны, но мы можем видеть до данным телеметрии, когда у них есть такое преимущество и когда его нет», – рассказал советник Red Bull.

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