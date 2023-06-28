В Red Bull попросили Макса не повторять поступок Росберга

Решение Росберга удивило многих – в сезоне-2016 Нико смог переиграть своего напарника Льюиса Хэмилтона и завоевал свой первый титул, после чего в возрасте 31 года анонсировал прекращение выступлений.

После этого Mercedes пришлось искать ему замену в ситуации, когда многие сильные пилоты уже были связаны контрактами, и Тото Вольф смог пригласить в Брэкли только Валттери Боттаса, который пять следующих лет оставался в тени Хэмилтона.

Вольф потом не раз говорил, что не в восторге от поступка Росберга, который объявил обо всем в последний момент и не дал команде как следует подготовиться к переменам в составе.

Нынешний контракт Макса Ферстаппена c Red Bull подписан до конца 2028 года, однако в последнее время победы даются голландцу без особых усилий. Это привело к появлению в паддоке слухов, будто Макс уже не получает от Ф1 былого удовольствия и едва ли станет выступать в чемпионате столь же долго, как в свое время Михаэль Шумахер или сейчас Хэмилтон с Фернандо Алонсо.

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Будучи гостем подкаста Inside Line F1, гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко признал, что все эти разговоры не безосновательны.

«Он не будет ездить до бесконечности, – отметил 80-летний австриец. – Надеюсь, хотя бы, что он не поступит как Нико и как минимум предупредит нас заранее, чтобы мы могли подготовиться».

При этом Марко заверил, что даже уход из Ф1 не заставит Ферстаппена полностью расстаться с гонками: «Он будет стартовать в Ле-Мане или где-то еще просто ради удовольствия».

Сам Макс уже не раз говорил, что кроме спорта для него имеют значение и другие вещи.

«Гонки – это моя жизнь, – отмечал он. – Но рано или поздно наступает момент, когда ты уже не хочешь проводить вне дома так много времени. И я тоже однажды захочу переключиться на что-нибудь другое».

25-летний Ферстаппен неизменно выступает за Red Bull с 2016 года. Уже к осень их альянс должен стать третьим по продолжительности в истории после пар Михаэль Шумахер – Ferrari (180 гонок) и Льюис Хэмилтон – Mercedes (более 200).