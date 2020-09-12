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Формула 1 / Гран При Тосканы / Новость

В Red Bull нашли новый способ побороться с Mercedes. Теперь это Элбон

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В Red Bull нашли новый способ побороться с Mercedes. Теперь это Элбон
Автор:
, Ответственный редактор

Как объяснил Кристиан Хорнер, для успеха в тактической борьбе лидеру «Быков» Максу ферстапену необходимо содействие напарника

Квалификация в Муджелло принесла ожидаемые результаты – в седьмой раз подряд весь первый стартовый ряд достался гонщикам Mercedes. Льюис Хэмилтон в четвертый раз кряду завоевал поул, Валттери Боттас уступил напарнику несколько сотых. 

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Следом за парой черных W11 места на решетке займут Макс Ферстаппен и Алекс Элбон из Red Bull. Для англо-тайского пилота такой результат стал лучшим в сезоне. 

Глава этой команды Кристиан Хорнер отметил, что рассчитывать на какую-то борьбу с Mercedes реально только в том случае, если оба его пилота будут участвовать в ней, что оставит куда больше тактических вариантов. 

«Пока Алекс очень здорово проводит уик-энд, – отметил Хорнер в эфире Sky Sports. – У него получилась сильная квалификация, и мы уверены, что он сможет сильно провести и гонку. Надеюсь, у него получится удержаться [за первой тройкой]. Это даст нам больше возможностей в тактике, и в Mercedes не смогут гарантированно переиграть нас».

Сам Элбон отметил, что в Муджелло с обгонами все обстоит не так плохо, как опасались многие. Говоря о возможностях в гонке, он пояснил: «Здесь далеко до первого поворота. У нас не очень здорово получаются старты, но посмотрим, как все сложится. 

Думаю, в последнем повороте тут не так сложно вплотную преследовать соперника. Это не Барселона, где ты просто сидишь в трафике и ждешь удачного кругового. Здесь можно найти свою траекторию, оказаться в чистом воздухе и удержаться позади другой машины. Надеюсь, это поможет на прямой».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Пилоты Александр Элбон , Кристиан Хорнер
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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