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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

В Red Bull передумали винить Цуноду. Теперь виноват инженер

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Боссы австрийской команды изменили позицию по инциденту в квалификации

В Red Bull передумали винить Цуноду. Теперь виноват инженер

После квалификации Гран При Мексики боссы Red Bull обрушились с критикой на Юки Цуноду, обвиняя его в провале сессии. Пытаясь пропустить пилотов австрийской команды, японец съехал с трассы. Его маневр смутил Серхио Переса, который тоже покинул трассу, а увидевший это Макс Ферстаппен сбросил скорость. 

Изначально в Red Bull сочли, что Цунода виновен в их поражении в квалификации. Однако после гонки изменили мнение.

«Обдумав все еще раз, я полагаю справедливым сказать, что Юки могли помогать получше, – заявил босс Red Bull Кристиан Хорнер. – Могли давать больше информации. Но вышло все неудачно. Особенно учитывая, что он вообще выезжал только для разгона напарника».

С Хорнером согласился советник команды Хельмут Марко:

«Этот инцидент не был виной Цуноды. Команда знала ситуацию на трассе и должна была раньше сказать ему уйти с траектории. Я сказал им, что виноват инженер».

Резкие слова Red Bull в адрес Цуноды вызвали всплеск негатива в соцсетях.

«К сожалению, у пользователей соцсетей есть привычка вырывать слова из контекста и раздувать их. Хорошо, что мы все еще можем комментировать действия пилотов. Иначе было бы скучно», – прокомментировал это Хорнер.

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