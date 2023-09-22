В Red Bull озвучили главный вывод из проблем Гран При Сингапура

После побед во всех 14 первых Гран При и трех спринтах со старта нынешнего сезона Формулы 1 Red Bull Racing провалила этап в Сингапуре: ее пилоты не прошли в финал квалификации и финишировали лишь пятым и восьмым в гонке.

И хотя прежде всего проблемы были вызваны неудачами в поиске настроек, главный гоночный инженер Пол Монаган, хоть и не вдаваясь в детали, поделился довольно интересной историей.

На вопрос о том, стали ли сложности на «Марине-Бэй» следствием особенностей шасси, которые изначально были присущи RB19, он ответил: «Вроде того. Не стану вдаваться в детали, да и объяснить это сложновато, но такое предположение недалеко от истины».

Motorsport.com попросил главу RBR Кристиана Хорнера поделиться подробностями. Тот начал свой рассказ с событий Гран При Монако, где лишь феноменальный квалификационный круг Макса Ферстаппена и тактические просчет Aston Martin в гонке не позволили Фернандо Алонсо одержать победу.

«Если вспомнить Монако, там [квалификационная] попытка Фернандо была замечательной, – объяснил Хорнер. – Но Макс проехал просто невероятно. На последнем секторе он вообще коснулся едва ли не каждого барьера, чтобы завоевать свой поул. И это стало критическим фактором успеха.

Но уже в Монако мы поняли, что с городскими трассами у нас все сложно. Можно вспомнить и сложности в Азербайджане. Полагаю, это связано с короткими поворотами – именно в них мы сталкиваемся с проблемами».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

По словам Кристиана, команда уже заложила решение выявленных сложностей в шасси 2024 года.

«Разумеется, мы использовали полученный опыт для движения вперед, – объяснил британец. – Машина должна быть сильна на любых трассах. И должен сказать, что RB19 в этом отношении весьма универсальна.

Но здесь важен баланс, так что мы рассматриваем различные аспекты шасси. Как можно видеть, у наших соперников результаты тоже варьируются от трассы к трассе. Построить машину, которая будет одинаково эффективна в любых условиях, крайне сложно.

Важно помнить про аэродинамические и механические компоненты, а также учитывать работу шин и характеристики трассы. При этом сейчас мы уже находимся не совсем в такой ситуации, как на старте чемпионата. Нам уже удалось вынести определенные уроки».

Red Bull Racing имеет хорошие шансы выиграть свой шестой Кубок конструкторов уже в ближайшее воскресенье.