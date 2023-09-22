Предыдущая / Источник: FIA точно отвергла три из четырех заявок от кандидатов в Ф1 Следующая / AlphaTauri назвала своими пилотами на сезон-2024 Риккардо и Цуноду
Формула 1 / Гран При Сингапура Новость

В Red Bull озвучили главный вывод из проблем Гран При Сингапура

По словам представителей команды, неудача на трассе «Марина-Бэй» позволила выявить неизвестные до этого особенности шасси RB19

Джонатан Нобл
Автор:
Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

После побед во всех 14 первых Гран При и трех спринтах со старта нынешнего сезона Формулы 1 Red Bull Racing провалила этап в Сингапуре: ее пилоты не прошли в финал квалификации и финишировали лишь пятым и восьмым в гонке.

И хотя прежде всего проблемы были вызваны неудачами в поиске настроек, главный гоночный инженер Пол Монаган, хоть и не вдаваясь в детали, поделился довольно интересной историей. 

На вопрос о том, стали ли сложности на «Марине-Бэй» следствием особенностей шасси, которые изначально были присущи RB19, он ответил: «Вроде того. Не стану вдаваться в детали, да и объяснить это сложновато, но такое предположение недалеко от истины».

Motorsport.com попросил главу RBR Кристиана Хорнера поделиться подробностями. Тот начал свой рассказ с событий Гран При Монако, где лишь феноменальный квалификационный круг Макса Ферстаппена и тактические просчет Aston Martin в гонке не позволили Фернандо Алонсо одержать победу. 

«Если вспомнить Монако, там [квалификационная] попытка Фернандо была замечательной, – объяснил Хорнер. – Но Макс проехал просто невероятно. На последнем секторе он вообще коснулся едва ли не каждого барьера, чтобы завоевать свой поул. И это стало критическим фактором успеха. 

Но уже в Монако мы поняли, что с городскими трассами у нас все сложно. Можно вспомнить и сложности в Азербайджане. Полагаю, это связано с короткими поворотами – именно в них мы сталкиваемся с проблемами». 

Читайте также:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

По словам Кристиана, команда уже заложила решение выявленных сложностей в шасси 2024 года. 

«Разумеется, мы использовали полученный опыт для движения вперед, – объяснил британец. – Машина должна быть сильна на любых трассах. И должен сказать, что RB19 в этом отношении весьма универсальна. 

Но здесь важен баланс, так что мы рассматриваем различные аспекты шасси. Как можно видеть, у наших соперников результаты тоже варьируются от трассы к трассе.  Построить машину, которая будет одинаково эффективна в любых условиях, крайне сложно. 

Важно помнить про аэродинамические и механические компоненты, а также учитывать работу шин и характеристики трассы. При этом сейчас мы уже находимся не совсем в такой ситуации, как на старте чемпионата. Нам уже удалось вынести определенные уроки».

Red Bull Racing имеет хорошие шансы выиграть свой шестой Кубок конструкторов уже в ближайшее воскресенье. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Источник: FIA точно отвергла три из четырех заявок от кандидатов в Ф1

AlphaTauri назвала своими пилотами на сезон-2024 Риккардо и Цуноду
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»

Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»

Формула 1
Гран При Японии

Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке» Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»

Галерея: победителю и призерам Гран При Японии вручат интерактивные кубки

Галерея: победителю и призерам Гран При Японии вручат интерактивные кубки

Формула 1
Гран При Японии

Галерея: победителю и призерам Гран При Японии вручат интерактивные кубки Галерея: победителю и призерам Гран При Японии вручат интерактивные кубки

Расселл рассказал о странностях с шинами у Mercedes

Расселл рассказал о странностях с шинами у Mercedes

Формула 1
Гран При Японии

Расселл рассказал о странностях с шинами у Mercedes Расселл рассказал о странностях с шинами у Mercedes

Больше от
Кристиан Хорнер
Хорнер: Red Bull провалилась в Сингапуре вовсе не из-за директивы о гибких крыльях

Хорнер: Red Bull провалилась в Сингапуре вовсе не из-за директивы о гибких крыльях

Формула 1
Гран При Сингапура

Хорнер: Red Bull провалилась в Сингапуре вовсе не из-за директивы о гибких крыльях Хорнер: Red Bull провалилась в Сингапуре вовсе не из-за директивы о гибких крыльях

В Red Bull нацелились поставлять моторы Ford четырем командам

В Red Bull нацелились поставлять моторы Ford четырем командам

Формула 1

В Red Bull нацелились поставлять моторы Ford четырем командам В Red Bull нацелились поставлять моторы Ford четырем командам

«Придется строить новый зал для трофеев». Хорнер пожаловался на сложности из-за побед

«Придется строить новый зал для трофеев». Хорнер пожаловался на сложности из-за побед

Формула 1
Гран При Италии

«Придется строить новый зал для трофеев». Хорнер пожаловался на сложности из-за побед «Придется строить новый зал для трофеев». Хорнер пожаловался на сложности из-за побед

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Японии

Гран При Японии: дуэли в квалификациях Гран При Японии: дуэли в квалификациях

«Отс**ите». Ферстаппен ответил критикам Red Bull Racing

«Отс**ите». Ферстаппен ответил критикам Red Bull Racing

Формула 1
Гран При Японии

«Отс**ите». Ферстаппен ответил критикам Red Bull Racing «Отс**ите». Ферстаппен ответил критикам Red Bull Racing

Перес рассказал, что пожертвовал квалификацией ради гоночного темпа

Перес рассказал, что пожертвовал квалификацией ради гоночного темпа

Формула 1
Гран При Японии

Перес рассказал, что пожертвовал квалификацией ради гоночного темпа Перес рассказал, что пожертвовал квалификацией ради гоночного темпа

Самое важное:

Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»

Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»

F1 Формула 1
Гран При Японии

Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке» Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»

Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум

Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум

MGP MotoGP
Гран При Индии

Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

F1 Формула 1
Гран При Японии

Гран При Японии: дуэли в квалификациях Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду

Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду

F1 Формула 1
Гран При Японии

Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.