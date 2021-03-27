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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

В Red Bull оценили потерю из-за повреждения днища у Ферстаппена

Автор:
, Редактор

По мнению главы команды Кристиана Хорнера, если бы его гонщик избежал жесткой атаки поребрика и сохранил машину в целости, его темп был бы еще выше

В Red Bull оценили потерю из-за повреждения днища у Ферстаппена

Макс Ферстаппен начал новый сезон Формулы 1 с поула в Бахрейне. Однако в дебюте субботней сессии голландец попал в неприятную ситуацию: слишком глубоко заехав на поребрик во втором повороте, он повредил днище машины.

По радио пилот попросил команду проверить повреждения, а на кадрах телетрансляции было отчетливо видно, как от его машины отлетают частички углепластика.   

Сам гонщик сказал, что «проехал чуть широко, из-за чего машина получила повреждения, но в целом все нормально».

Репортерам Sky Sports удалось узнать у главы «Быков» Кристиана Хорнера, к какой потере времени для Макса привела эта истории. 

«Удар днищем получился довольно жестким, – сказал Хорнер. – У этих машин такой малый дорожный просвет. В результате мы потеряли пару карбоновых деталей из-под передней части. 

Пожалуй, по ходу оставшейся части сессии это стоило нам одной десятой на круге». 

В итоге Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона на 0,388 секунды – глава Red Bull отметил, что его пилот смог адаптироваться к изменившемуся поведению машины. 

«Когда вы видите что-то такое при самом первом выезде на трассу, то всегда думаете: "О, нет". Но он очень здорово справился».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Квалификация
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Алекс Калинаукас

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