Макс Ферстаппен начал новый сезон Формулы 1 с поула в Бахрейне. Однако в дебюте субботней сессии голландец попал в неприятную ситуацию: слишком глубоко заехав на поребрик во втором повороте, он повредил днище машины.

По радио пилот попросил команду проверить повреждения, а на кадрах телетрансляции было отчетливо видно, как от его машины отлетают частички углепластика.

Сам гонщик сказал, что «проехал чуть широко, из-за чего машина получила повреждения, но в целом все нормально».

Репортерам Sky Sports удалось узнать у главы «Быков» Кристиана Хорнера, к какой потере времени для Макса привела эта истории.

«Удар днищем получился довольно жестким, – сказал Хорнер. – У этих машин такой малый дорожный просвет. В результате мы потеряли пару карбоновых деталей из-под передней части.

Пожалуй, по ходу оставшейся части сессии это стоило нам одной десятой на круге».

В итоге Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона на 0,388 секунды – глава Red Bull отметил, что его пилот смог адаптироваться к изменившемуся поведению машины.

«Когда вы видите что-то такое при самом первом выезде на трассу, то всегда думаете: "О, нет". Но он очень здорово справился».