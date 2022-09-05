Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Цунода и AlphaTauri разошлись во мнениях о случившемся в Зандфорте Следующая / Что мировые СМИ написали про Гран При Нидерландов
Формула 1 Новость

В Red Bull отказались отпускать Гасли, если Херте не дадут Суперлицензию

Кристиан Хорнер напрямую увязал переход звезды IndyCar в Формулу 1 с возможностью выступлений Пьера Гасли за Alpine в 2023 году

Адам Купер
Автор:
В Red Bull отказались отпускать Гасли, если Херте не дадут Суперлицензию
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На трансферном рынке Формулы 1 все более отчетливо вырисовывается довольно интересная комбинация. Alpine, которой нужно закрыть бреши в составе после потери Фернандо Алонсо и Оскара Пиастри, нацелилась на лидера AlphaTauri Пьера Гасли.

Сейчас у француза есть прямой контракт с Red Bull, действующий до конца 2023 года. Однако «Быки» в целом не прочь отпустить Гасли, так как сами рассчитывают посадить в «младшую» команду звезду IndyCar Колтона Херту. 

Во всей этой комбинации есть только одно препятствие – у Херты сейчас всего 32 балла Суперлицензии по итогам трех последних сезонов. В этом году Колтон уже не сможет увеличить их количество, так как занимает в заокеанской серии только восьмое место за одну гонку до финиша.

Чтобы выступать в Ф1, гонщик должен заработать за три сезона 40 баллов. В Ф1 уже дали понять, что не станут делать исключения даже ради пилота, чья квалификация не вызывает вопросов. Босс спорта Стефано Доменикали поддержал эту позицию. 

Читайте также:

Глава RBR Кристиан Хорнер в беседе с Motorsport.com по ходу уик-энда в Зандфорте дал понять, что Гасли сможет перейти в Alpine только в том случае, если Херте разрешат выступать в Ф1. 

«Я думаю, это по-настоящему яркий талант, – сказал британец про Колтона. – В Америке он уже по-настоящему здорово проявил себя, потому было бы очень интересно увидеть, что ему удастся в Ф1.

Сейчас популярность Формулы 1 на американском рынке заметно растет, так что получить быстрого гонщика из США было бы очень заманчиво. Нас эта история привлекает в долгосрочной перспективе».

Говоря о Суперлицензии для Херты, он продолжил: «Думаю, FIA должна озаботиться этим. Нам нужно понять, какова в данном случае ситуация с баллами. И чем быстрее, тем лучше. Понятно, что в данном случае это ключевой вопрос. 

Надо понимать, какие есть варианты. А если их нет, то пробовать что-то еще не имеет смысла».

В данном случае «вариантами» можно считать возможность получить дополнительные баллы за участие в пятничных тренировках Гран При – по одному за каждую. 

Стоит добавить, что в Зандфорте гоночного консультанта Red Bull Хельмута Марко видели беседующим с лидером (и почти чемпионом) Формулы 2 Фелипе Друговичем. Однако сам австриец заявил, что не рассматривает того в качестве кандидата. 

Также Марко встретился с другим участником Ф2 Энцо Фиттипальди. 

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Цунода и AlphaTauri разошлись во мнениях о случившемся в Зандфорте
Предыдущая новость

Цунода и AlphaTauri разошлись во мнениях о случившемся в Зандфорте
Следующая новость

Что мировые СМИ написали про Гран При Нидерландов

Что мировые СМИ написали про Гран При Нидерландов
Адам Купер Больше от
Адам Купер
«Неприемлемо и неуважительно». AlphaTauri вступилась за инженера Red Bull Гран При Италии
Формула 1

«Неприемлемо и неуважительно». AlphaTauri вступилась за инженера Red Bull

Вильнев проведет в Монце тесты машины Alpine F1
Формула 1

Вильнев проведет в Монце тесты машины Alpine F1

В Ф1 назвали недопустимым отход от правил Суперлицензии ради Херты
Формула 1

В Ф1 назвали недопустимым отход от правил Суперлицензии ради Херты

Пьер Гасли Больше от
Пьер Гасли
Марко подтвердил переговоры с Alpine о переходе Гасли
Формула 1

Марко подтвердил переговоры с Alpine о переходе Гасли

Гасли проговорился о новом контракте. По его словам, брачном
Формула 1

Гасли проговорился о новом контракте. По его словам, брачном

Alpine нацелилась на Гасли, у AlphaTauri уже готова замена
Формула 1

Alpine нацелилась на Гасли, у AlphaTauri уже готова замена

AlphaTauri Больше от
AlphaTauri
Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях Гран При Нидерландов
Формула 1

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях

Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях Гран При Бельгии
Формула 1

Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

AlphaTauri позвала Лоусона проехать в Спа. Но не все так просто Гран При Бельгии
Формула 1

AlphaTauri позвала Лоусона проехать в Спа. Но не все так просто

Самое важное:

Льюис признался, что забыл переключить режим мотора перед рестартом
Формула 1 Формула 1

Льюис признался, что забыл переключить режим мотора перед рестартом

Гонщик Mercedes слишком поздно перевел силовую установку в гоночную конфигурацию, потому и не смог противостоять атаке Макса Ферстаппена

Анализ: почему не договорились Red Bull и Porsche
Формула 1 Формула 1

Анализ: почему не договорились Red Bull и Porsche

История, которая казалась обреченной на успех, внезапно оказалась на грани краха. Кристиан Ниммерфолль отыскал зерна истины во множестве слухов

«Неприемлемо и неуважительно». AlphaTauri вступилась за инженера Red Bull
Формула 1 Формула 1

«Неприемлемо и неуважительно». AlphaTauri вступилась за инженера Red Bull

После Гран При Нидерландов команде пришлось выступить с официальным заявлением, чтобы развеять слухи

Что мировые СМИ написали про Гран При Нидерландов
Формула 1 Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Нидерландов

Домашний этап стал триумфальным для Макса Ферстаппена на фоне явного усиления Mercedes и новых проблем Ferrari. Вот что выделили в прошедшей гонке ведущие медиа

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.