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На трансферном рынке Формулы 1 все более отчетливо вырисовывается довольно интересная комбинация. Alpine, которой нужно закрыть бреши в составе после потери Фернандо Алонсо и Оскара Пиастри, нацелилась на лидера AlphaTauri Пьера Гасли.

Сейчас у француза есть прямой контракт с Red Bull, действующий до конца 2023 года. Однако «Быки» в целом не прочь отпустить Гасли, так как сами рассчитывают посадить в «младшую» команду звезду IndyCar Колтона Херту.

Во всей этой комбинации есть только одно препятствие – у Херты сейчас всего 32 балла Суперлицензии по итогам трех последних сезонов. В этом году Колтон уже не сможет увеличить их количество, так как занимает в заокеанской серии только восьмое место за одну гонку до финиша.

Чтобы выступать в Ф1, гонщик должен заработать за три сезона 40 баллов. В Ф1 уже дали понять, что не станут делать исключения даже ради пилота, чья квалификация не вызывает вопросов. Босс спорта Стефано Доменикали поддержал эту позицию.

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Глава RBR Кристиан Хорнер в беседе с Motorsport.com по ходу уик-энда в Зандфорте дал понять, что Гасли сможет перейти в Alpine только в том случае, если Херте разрешат выступать в Ф1.

«Я думаю, это по-настоящему яркий талант, – сказал британец про Колтона. – В Америке он уже по-настоящему здорово проявил себя, потому было бы очень интересно увидеть, что ему удастся в Ф1.

Сейчас популярность Формулы 1 на американском рынке заметно растет, так что получить быстрого гонщика из США было бы очень заманчиво. Нас эта история привлекает в долгосрочной перспективе».

Говоря о Суперлицензии для Херты, он продолжил: «Думаю, FIA должна озаботиться этим. Нам нужно понять, какова в данном случае ситуация с баллами. И чем быстрее, тем лучше. Понятно, что в данном случае это ключевой вопрос.

Надо понимать, какие есть варианты. А если их нет, то пробовать что-то еще не имеет смысла».

В данном случае «вариантами» можно считать возможность получить дополнительные баллы за участие в пятничных тренировках Гран При – по одному за каждую.

Стоит добавить, что в Зандфорте гоночного консультанта Red Bull Хельмута Марко видели беседующим с лидером (и почти чемпионом) Формулы 2 Фелипе Друговичем. Однако сам австриец заявил, что не рассматривает того в качестве кандидата.

Также Марко встретился с другим участником Ф2 Энцо Фиттипальди.

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