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Формула 1 Новость

В Red Bull отказались от серьезных обновлений до летнего перерыва

По словам Кристиана Хорнера, его команда не готовит никаких серьезных пакетов доработок для июльских Гран При

Автор:
, редактор, Турция
В Red Bull отказались от серьезных обновлений до летнего перерыва
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Red Bull RB18 стала лучшей машиной в первой половине сезона Ф1 – в девяти первых Гран При Макс Ферстаппен и Серхио Перес одержали за ее рулем семь побед.

После технических проблем на старте сезона в Милтон-Кинсе добились достаточной надежности, которая обеспечила преимущество над Ferrari – хотя по чистому темпу, особенно в квалификации, алые машины очень сильны, они не так часто доезжают до клетчатого флага. 

Сейчас преимущество Red Bull в Кубке конструкторов достигло 76 очков. Как рассказал руководитель команды Кристиан Хорнер, в такой ситуации решено было на время отказаться от радикальных доработок машины.

«Я не могу сказать, что у нас будут значительные пакеты новинок, – рассказал он в подкасте F1 Nation, говоря о предстоящем отрезке в четыре этапа за пять июльских недель. – При этом мы планируем весьма активно заменять те детали, срок службы подходит к концу. Вместо старых будем ставить новые, усовершенствованной спецификации. 

Это будет другой подход к развитию машины, не похожий на то, что было прежде».

Британец объяснил, что такой выбор был во многом продиктован необходимостью экономить средства в условиях лимита бюджетов. 

«Мы должны руководствоваться здравым смыслом, так как иначе все может стать еще хуже, – сказал британец. – Сейчас мы видим, что доходы самой Формулы 1 от самых разных контрактов ощутимо растут. Даже самые слабые команды покрывают минимум половину своих расходов за счет выплат от организаторов чемпионата. 

Так что деньги сами по себе – не проблема. Проблема в том, как их использовать и контролировать».

 

Фото: Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

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