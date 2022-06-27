В Red Bull отказались от серьезных обновлений до летнего перерыва
По словам Кристиана Хорнера, его команда не готовит никаких серьезных пакетов доработок для июльских Гран При
Red Bull RB18 стала лучшей машиной в первой половине сезона Ф1 – в девяти первых Гран При Макс Ферстаппен и Серхио Перес одержали за ее рулем семь побед.
После технических проблем на старте сезона в Милтон-Кинсе добились достаточной надежности, которая обеспечила преимущество над Ferrari – хотя по чистому темпу, особенно в квалификации, алые машины очень сильны, они не так часто доезжают до клетчатого флага.
Сейчас преимущество Red Bull в Кубке конструкторов достигло 76 очков. Как рассказал руководитель команды Кристиан Хорнер, в такой ситуации решено было на время отказаться от радикальных доработок машины.
«Я не могу сказать, что у нас будут значительные пакеты новинок, – рассказал он в подкасте F1 Nation, говоря о предстоящем отрезке в четыре этапа за пять июльских недель. – При этом мы планируем весьма активно заменять те детали, срок службы подходит к концу. Вместо старых будем ставить новые, усовершенствованной спецификации.
Это будет другой подход к развитию машины, не похожий на то, что было прежде».
Британец объяснил, что такой выбор был во многом продиктован необходимостью экономить средства в условиях лимита бюджетов.
«Мы должны руководствоваться здравым смыслом, так как иначе все может стать еще хуже, – сказал британец. – Сейчас мы видим, что доходы самой Формулы 1 от самых разных контрактов ощутимо растут. Даже самые слабые команды покрывают минимум половину своих расходов за счет выплат от организаторов чемпионата.
Так что деньги сами по себе – не проблема. Проблема в том, как их использовать и контролировать».
Фото: Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
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