В Red Bull объяснили заминку на пит-стопе Переса

В момент начала дождя во время Гран При России на трассе в Сочи Серхио Перес занимал третью позицию и предпочел оставаться на трассе на сликах, чтобы не потерять свое место. Позже он рассказал, что это было ошибкой, так как слики остывали на мокрых участках трассы, а на сухих не успевали прогреться.

Кроме того, Перес, финишировавший девятым, пожаловался на то, что во время пит-стопа, где ему наконец поставили промежуточные шины, механики допустили заминку.

На предыдущем этапе в Монце у Red Bull возникла заминка на пит-стопе с Максом Ферстаппеном из-за того, что FIA сделала процедуру смены колес менее автоматизированной. Но в этот раз причина была куда прозаичнее, подтвердил глава команды Кристиан Хорнер.

«Нет, это была не та же ситуация, что произошла из-за новой технической директивы с Мксом Ферстаппеном в Монце, – сказал Хорнер. – Но вы правы, случилась небольшая задержка на пит-стопе Переса в Сочи.

Когда наши механики приподняли машину для смены колеса, разомкнутые диски сцепления чуточку сомкнулись и задние колеса провернулись, что помешало механикам сразу подцепить гайки гайковертами. И это немного испортило день Серхио. Но все же он провел неплохую гонку и заслуживал третьего места на подиуме».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл