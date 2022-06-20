В Red Bull объяснили сход Переса в Канаде

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Макс Ферстаппен выиграл Гран При Канады, а вот для его напарника Серхио Переса уик-энд сложился неудачно. Сначала в квалификации он вьехал в отбойник и был вынужден стартовать с 13-го места. А затем, спустя всего восемь кругов, остановился на обочине трассы из-за технических проблем.

После гонки спортивный советник «Быков» Хельмут Марко объяснил, что именно случилось с машиной Переса, а заодно рассказал, что (помимо радио) могло сломаться у Макса Ферстаппена.

«У Серхио сломалась коробка передач, – сказал Марко в эфире австрийского канала ORF. – Она уже была не новой, но по нашим расчетам должна была продержаться этот Гран-При. Возможно, субботняя авария как-то негативно на нее повлияла, хотя вроде как удар пришелся не на трансмиссию.

Это неудача, но с другой стороны у Переса не была шансов заработать много очков. Мы все видели, с каким трудом пытался пробиваться Шарль Леклер. На этой трассе очень сложно обгонять, даже если у тебя лучшая машина.

Что касается болида Макса Ферстаппена, то там с коробкой передач все было нормально. Мы больше переживали из-за тормозов. В начале гонки температура тормозных дисков и колодок приближалась к критической».