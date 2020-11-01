В Red Bull объяснили прокол, стоивший Ферстаппену подиума

После старта Гран При Эмилии-Романьи Ферстаппен надолго застрял за Валттери Боттасом, чья машина получила повреждения, но смог обойти того на 43-м круге после ошибки финна в «Ривацце».

После этого Макс даже сокращал понемногу отставание от Льюиса Хэмилтона, но за 16 кругов до финиша его задняя правая шина разлетелась на куски при подходе к связке «Тамбурелло».

В тот момент на Red Bull стоял комплект Hard, проехавший 32 круга. Это намного меньше той дистанции, которую специалисты Pirelli установили в качестве предельной – по их данным, жесткие слики должны без проблем выдерживать как минимум 50 кругов.

О том, что привело к сходу Ферстаппена, в интервью Sky Sports рассказал глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер.

«Он налетел на какие-то обломки или еще на что-то, – объяснил Хорнер. – В тот момент они общались по радио с инженером, и вдруг раздался «бум!», и шины не стало. Это говорит о полном и моментальном разрушении. Ну а все последующее уже стало просто последствием.

Очень обидно, ведь он смог пройти Валттери, а темп был очень хорошим. Жаль, что мы потеряли второе место».

Хорнер добавил, что в Имоле его команда вновь оказалась в невыгодной ситуации, так как Ферстаппену пришлось в одиночку сражаться с дуэтом Mercedes.

«Знаете, это тактический сэндвич, – сказал он о событиях первого отрезка, когда Макс оказался между Боттасом и Хэмилтоном. – Вы можете выбрать только одного соперника, которого попробуете переиграть. Мы выбрали Льюиса, так как полагали, что Валттери будет быстр и после пит-стопа на свежей резине.

Но его темп был не самым высоким. Вдобавок. он еще и допускал частые ошибки. Все это позволило Льюису оказаться в хорошей позиции, чтобы провести пит-стоп [и остаться впереди Ферстаппена]. Но они не сделали этого, а потом попали в трафик. Но виртуальная машина безопасности подарила им возможность «бесплатно» сменить шины».

При этом Хорнер не увидел ничего страшного в эпизоде, когда после ошибки в «Ривацце» Боттас перекрыл дорогу Ферстаппену, вынудив того тормозить.

«Мы знали о повреждениях машины Валттери, – объяснил он. – Именно поэтому Макс оказывал на него прессинг, вынуждая ошибиться. В итоге так и вышло. После этого Валттери устроил Максу проверку тормозов, но это в рамках честной игры. Ему [Ферстаппену] хватило терпения дождаться следующей прямой, задействовать DRS и провести обгон во втором повороте. В тот момент казалось, что у нас все хорошо».

Примечательно, что в нынешнем сезоне Формула 1 трижды проводила Гран При в Италии, и ни разу Максу Ферстаппену не удалось добраться в них до финиша: до Имолы он сошел из-за проблем с техникой в Монце, а в Муджелло потерял мощность и попал из-за этого в аварию