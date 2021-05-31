В Red Bull не пожалели, что отпустили Сайнса

Red Bull уже несколько лет не может найти подходящего напарника для Макса Ферстаппена. С тех пор, как команду покинул Даниэль Риккардо, она сменила уже трех пилотов, но никто из них не давал нужного результата.

При этом воспитанник Red Bull Карлос Сайнс с этого года выступает за Ferrari и уже взял свой первый подиум с этой командой. Испанец покинул систему Red Bull в конце 2017 года, так как не получил места в главной команде.

Советник RBR Хельмут Марко признает, что никто не хотел отпускать Сайнса, но о решении предпочесть ему Ферстаппена в команде не жалеют.

«В то время мы были очень сильны, но в Максе видели сильнейшего, – цитирует Марко Formel1. – Поэтому мы выбрали Ферстаппена и его результаты оправдали наше решение.

Мы не отсылали Сайнса, и на то были причины. Мы очень рано подписали с ним контракт. Ферстаппен и Сайнс были во многом равны, но мы не могли предложить Карлосу больше, чем место в Toro Rosso.

Его не убеждали перспективы команды, он считал, что не прогрессирует и не хотел больше ждать. Сперва мы отдали его в аренду, а потом разорвали контракт. В конце концов, мы не хотели стоять у него на пути».