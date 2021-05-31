Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хилл: Когда все не так, Хэмилтон выглядит потерянным
Формула 1 Новости

В Red Bull не пожалели, что отпустили Сайнса

Автор:
, редактор

Марко назвал Карлоса почти равным Ферстаппену

В Red Bull не пожалели, что отпустили Сайнса

Red Bull уже несколько лет не может найти подходящего напарника для Макса Ферстаппена. С тех пор, как команду покинул Даниэль Риккардо, она сменила уже трех пилотов, но никто из них не давал нужного результата. 

При этом воспитанник Red Bull Карлос Сайнс с этого года выступает за Ferrari и уже взял свой первый подиум с этой командой. Испанец покинул систему Red Bull в конце 2017 года, так как не получил места в главной команде. 

Советник RBR Хельмут Марко признает, что никто не хотел отпускать Сайнса, но о решении предпочесть ему Ферстаппена в команде не жалеют.

«В то время мы были очень сильны, но в Максе видели сильнейшего, – цитирует Марко Formel1. – Поэтому мы выбрали Ферстаппена и его результаты оправдали наше решение. 

Мы не отсылали Сайнса, и на то были причины. Мы очень рано подписали с ним контракт. Ферстаппен и Сайнс были во многом равны, но мы не могли предложить Карлосу больше, чем место в Toro Rosso.

Его не убеждали перспективы команды, он считал, что не прогрессирует и не хотел больше ждать. Сперва мы отдали его в аренду, а потом разорвали контракт. В конце концов, мы не хотели стоять у него на пути».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хилл: Когда все не так, Хэмилтон выглядит потерянным

Предыдущая новость

Хилл: Когда все не так, Хэмилтон выглядит потерянным
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Две детали, которые испортили Хэмилтону уик-энд в Монако

2
Формула 1

В Red Bull не пожалели, что отпустили Сайнса

3
Формула 1

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку

3дн
4
Формула 1

Хилл: Когда все не так, Хэмилтон выглядит потерянным

5
Формула 1

Марко отказался вернуть Квята в Формулу 1

Самое важное:
В Red Bull не пожалели, что отпустили Сайнса
Формула 1

В Red Bull не пожалели, что отпустили Сайнса

Хилл: Когда все не так, Хэмилтон выглядит потерянным
Формула 1

Хилл: Когда все не так, Хэмилтон выглядит потерянным

Хорнер: Mercedes пожалеет, что не стала поставлять нам моторы
Формула 1

Хорнер: Mercedes пожалеет, что не стала поставлять нам моторы

Две детали, которые испортили Хэмилтону уик-энд в Монако
Формула 1

Две детали, которые испортили Хэмилтону уик-энд в Монако

Бывший босс Ferrari может возглавить футбольный топ-клуб
Формула 1

Бывший босс Ferrari может возглавить футбольный топ-клуб

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Хилл: Когда все не так, Хэмилтон выглядит потерянным Гран При Монако
Формула 1

Хилл: Когда все не так, Хэмилтон выглядит потерянным

Видео: Невилль чинит подвеску в поле Ралли Португалия
WRC

Видео: Невилль чинит подвеску в поле

Хорнер: Mercedes пожалеет, что не стала поставлять нам моторы
Формула 1

Хорнер: Mercedes пожалеет, что не стала поставлять нам моторы

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
«Я неверно оценивал Сайнса». Росберг признал ошибку
Формула 1

«Я неверно оценивал Сайнса». Росберг признал ошибку

Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях
Формула 1

Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях

«Сайнс – №1». Итальянская пресса приготовилась к смене лидера Ferrari Гран При Азербайджана
Формула 1

«Сайнс – №1». Итальянская пресса приготовилась к смене лидера Ferrari

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа
Формула 1

Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа

«Утечка» мотористов из Mercedes в Red Bull: новые цифры
Формула 1

«Утечка» мотористов из Mercedes в Red Bull: новые цифры

Хорнер: Red Bull для Формулы 1 важнее любого автопроизводителя
Формула 1

Хорнер: Red Bull для Формулы 1 важнее любого автопроизводителя

Самое читаемое Сегодня

Две детали, которые испортили Хэмилтону уик-энд в Монако
Формула 1 Формула 1

Две детали, которые испортили Хэмилтону уик-энд в Монако

В Red Bull не пожалели, что отпустили Сайнса
Формула 1 Формула 1

В Red Bull не пожалели, что отпустили Сайнса

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку
Формула 1 Формула 1

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку

Хилл: Когда все не так, Хэмилтон выглядит потерянным
Формула 1 Формула 1

Хилл: Когда все не так, Хэмилтон выглядит потерянным

Марко отказался вернуть Квята в Формулу 1
Формула 1 Формула 1

Марко отказался вернуть Квята в Формулу 1

Хорнер: Mercedes пожалеет, что не стала поставлять нам моторы
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Mercedes пожалеет, что не стала поставлять нам моторы

Вольф согласился с Хэмилтоном, что гонки слишком дороги
Формула 1 Формула 1

Вольф согласился с Хэмилтоном, что гонки слишком дороги

Росберг: Алонсо тяжело из-за его возраста
Формула 1 Формула 1

Росберг: Алонсо тяжело из-за его возраста

Самое важное:

В Red Bull не пожалели, что отпустили Сайнса
Формула 1 Формула 1

В Red Bull не пожалели, что отпустили Сайнса

Хилл: Когда все не так, Хэмилтон выглядит потерянным
Формула 1 Формула 1

Хилл: Когда все не так, Хэмилтон выглядит потерянным

Хорнер: Mercedes пожалеет, что не стала поставлять нам моторы
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Mercedes пожалеет, что не стала поставлять нам моторы

Две детали, которые испортили Хэмилтону уик-энд в Монако
Формула 1 Формула 1

Две детали, которые испортили Хэмилтону уик-энд в Монако

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.