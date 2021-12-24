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Формула 1 Новости

В Red Bull не поверили в уход Хэмилтона

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Хельмут Марко и Макс Ферстаппен выразили уверенность, что восьмой титул является для британского пилота слишком желанным, чтобы прекращать выступления уже сейчас

В Red Bull не поверили в уход Хэмилтона

Нынешний контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes действует до конца 2023 года – однако скандальная концовка минувшего чемпионата мира привела к появлению слухов, будто британский пилот завершит карьеру досрочно. 

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Как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, гонщик уже сообщил команде Mercedes, что намерен продолжать выступления. Однако пока видно, что семикратный чемпион еще не обрел прежнего психологического равновесия.  

Между тем, гоночный консультант Red Bull Хельмут марко тоже отказался верить в сценарий внезапного ухода Льюиса. 

«Он сделает все возможное, чтобы завоевать восьмой титул, – Объяснил австриец свою позицию в эфире Sport1. – Он сейчас слишком хорош, чтобы уходить. 

Прежде ему удавалось справляться с поражениями. И сейчас он тоже сделает это».

Макс Ферстаппен поддержал эту точку зрения: «Конечно же, Льюис будет выступать в будущем сезоне».   

Для Хэмилтона предстоящий чемпиона мира станет 16-м подряд в карьере. Сейчас он лидирует по всем ключевым статистическим показателям в книгах рекордов Ф1, за исключением лучших кругов в гонках. Чемпионских титулов у них с Михаэлем Шумахером поровну, по семь. 

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