В Red Bull не оценили тактическую хитрость Ferrari

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После первых быстрых попыток в финале квалификации Гран При Бахрейна Макса Ферстаппена из Red Bull и Шарля Леклера из Ferrari разделяла всего одна десятая.

Болельщики предвкушали дуэль пилотов под клетчатым флагом, однако в Скудерии приняли решение не выезжать на трассу, чтобы сэкономить комплект мягких шин. В итоге Ферстаппен завоевал поул, а его напарник Серхио Перес отодвинул Леклера на третье место.

Комментируя выбранную тактику по просьбе Motorsport.com, Шарль пояснил: «Это даст нам больше сцепления. Но не знаю, позволит ли этот фактор изменить результат».

Ферстаппен, который сидел рядом на пресс-конференции FIA, отреагировал на эти слова: «У меня есть один комплект, который использован только для круга выезда из боксов. Все будет нормально». Перес в этом месте согласно кивнул головой.

Дело в том, что еще в первом сегменте на трассе появились красные флаги – по иронии судьбы, из-за того, что от машины Леклера отлетели несколько углепластиковых деталей.

В тот момент оба пилота Red Bull уже выехали с пит-лейна, но еще не начали атаковать. При этом формально их шины уже стали использованными по классификации Pirelli, хотя из сняли с машин по возвращению в гараж команды и больше не использовали.

Исходя из теоретических расчетов, оптимальной в воскресенье будет тактическая схема с двумя пит-стопами, включающая старт на Soft и последующий переход на более жесткие составы.

Леклера спросили, показали ли тренировки Гран При, что проблема с быстрым износом шин, которая мешала Ferrari в 2022 году, осталась в прошлом.

«Думаю, мы добились улучшения и снизили нагрузку на шины в гонке, – ответил Шарль. – Но если судить по второй пятничной сессии, наш темп все же хуже, чем у Red Bull, при этом износ чуть быстрее.

Завтра мы сможем увидеть точную разницу, но мы концентрируемся на своей программе. Есть ощущение, что удалось сделать шаг вперед, но утверждать я не буду».

Он добавил, что роме Red Bull в воскресенье обязательно надо будет внимательно следить за Aston Martin Фернандо Алонсо, который стартует пятым.

«В гоночной конфигурации очень быстры не только эти парни [Ферстаппен с Пересом], но и Aston Martin, – объяснил прошлогодний победитель Гран При Бахрейна. – Именно поэтому мы приняли решение пожертвовать парой позиций в финале квалификации, но оставить свежие шины и повысить свои шансы в гонке.

Я уверен, что это верный выбор. Так ли это – покажет гонка».

Гонка первого этапа сезона Ф1 стартует в воскресенье в 18:00 Мск.