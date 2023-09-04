В Red Bull назвали новый срок возвращения Риккардо в Ф1

Перелом пястной кости мизинца левой руки, который стал следствием аварии Даниэля Риккардо в Зандфорте, оказался куда более неприятным, чем предполагалось изначально. Гонщик уже не смог выступить в двух Гран При, а также точно пропустит уик-энд в Сингапуре в середине сентября.

Его участие в японской гонке, которая состоится неделей позже, также под большим вопросом, и сейчас реальным сроком возвращения Риккардо уже называют этап в Катаре.

После аварии 34-летниму пилоту сделали операцию в Барселоне – она и показала, что все не так оптимистично, как хотелось бы.

«Нет никаких шансов, что он поедет в Сингапуре, – рассказал репортерам глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер после завершения гонки в Монце. – Да и про Японию говорить было бы весьма оптимистично.

Но восстановление проходит успешно – пока что рука, понятное дело, обездвижена, и он проходит реабилитацию.

Всем известно, что мотогонщики, которые слишком спешат вернуться после таких травм, порой только усугубляют их. Так что мы должны убедиться, что Даниэль сядет за руль только полностью выздоровевшим».

Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04 Фото: Red Bull Content Pool

Говоря о выступлении Лиама Лоусона, который подменяет Риккардо и финишировал в Гран При Италии 11-м, Хорнер похвалил новичка: «Думаю, он хорошо справился. Я не особенно внимательно следил за его гонкой, но они решили ехать с двумя пит-стопами, что довольно необычно.

Надо будет изучить повнимательнее, но мне кажется, что он успешно проявил себя».

В нынешнем сезоне Лоусон также выступает в японской Суперформуле, но там осталось провести всего один этап в конце октября, потому участие в Ф1 не помешает 21-летнему гонщику сразиться за титул. Сейчас он идет в таблице вторым в восьми очках позади лидера сезона.

Дополнительная информация: Адам Купер