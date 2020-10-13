В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год

Из-за постоянного отставания Алекса Элбона от своего партнера по Red Bull Racing Макса Ферстаппена шансы англо-тайского гонщика продолжить выступления за RBR в 2021 году оцениваются невысоко.

В то же время, у «Быков» сейчас нет своего кандидата, который мог бы сражаться в группе лидеров Ф1 – Пьер Гасли, как говорят, настроил команду против себя. Даниил Квят не демонстрирует достаточного уровня, а у молодежи пока нет необходимого опыта.

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Именно поэтому гоночный советник Хельмут Марко допустил, что с 2021 года вместе с Ферстаппеном будет ездить пилот, прежде не связанный со структурами Red Bull. Он особенно отметил Нико Хюлькенберга, который на Айфельском Гран При второй раз в нынешнем сезоне вернулся в Ф1 и в гонке пробился с 20-го на восьмое место.

«Думаю, это худшая ситуация для гонщика, если ты впервые садишься за руль только на квалификации, – объяснил Марко в эфире Sport1. – Да, он знал машину Racing Point по предыдущим гонкам, но ситуация все равно была очень сложной.

Он постепенно прибавлял по ходу всей гонки, не делал глупостей и довел машину до отличного восьмого места. Мы следили за его темпом. К тому же, [Пьер] Гасли и [Даниил] Квят были рядом с ним на трассе.

Я увидел, что постепенно он подобрался к скорости [Серхио] Переса. Снимаю шляпу. Отличное выступление».

В свойственной ему ироничной манере Марко добавил: «Сейчас мы ведем переговоры с Хюлькенбергом. Например о роли телекомментатора и эксперта для ServusTV. А что, мы получили право показывать Ф1 в следующем году в Австрии. Но это только самое начало диалога».