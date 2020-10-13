Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
58 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год

Поделились
Комментарии
В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Кристиан Ниммерфолль, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

По словам Хельмута Марко, немецкий пилот может оказаться в Милтон-Кинсе в будущем сезоне, хотя до ясности с этим вопросом еще очень далеко

Из-за постоянного отставания Алекса Элбона от своего партнера по Red Bull Racing Макса Ферстаппена шансы англо-тайского гонщика продолжить выступления за RBR в 2021 году оцениваются невысоко.

В то же время, у «Быков» сейчас нет своего кандидата, который мог бы сражаться в группе лидеров Ф1 – Пьер Гасли, как говорят, настроил команду против себя. Даниил Квят не демонстрирует достаточного уровня, а у молодежи пока нет необходимого опыта. 

Читайте также:

Именно поэтому гоночный советник Хельмут Марко допустил, что с 2021 года вместе с Ферстаппеном будет ездить пилот, прежде не связанный со структурами Red Bull. Он особенно отметил Нико Хюлькенберга, который на Айфельском Гран При второй раз в нынешнем сезоне вернулся в Ф1 и в гонке пробился с 20-го на восьмое место. 

«Думаю, это худшая ситуация для гонщика, если ты впервые садишься за руль только на квалификации, – объяснил Марко в эфире Sport1. – Да, он знал машину Racing Point по предыдущим гонкам, но ситуация все равно была очень сложной. 

Он постепенно прибавлял по ходу всей гонки, не делал глупостей и довел машину до отличного восьмого места. Мы следили за его темпом. К тому же, [Пьер] Гасли и [Даниил] Квят были рядом с ним на трассе.   

Я увидел, что постепенно он подобрался к скорости [Серхио] Переса. Снимаю шляпу. Отличное выступление».  

В свойственной ему ироничной манере Марко добавил: «Сейчас мы ведем переговоры с Хюлькенбергом. Например о роли телекомментатора и эксперта для ServusTV. А что, мы получили право показывать Ф1 в следующем году в Австрии. Но это только самое начало диалога».

Читайте также:

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео

Предыдущая новость

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг
Команды Red Bull Racing
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое Сегодня

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду

Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины

Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео

Отказ Red Bull от Гасли объяснили внутренним конфликтом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отказ Red Bull от Гасли объяснили внутренним конфликтом

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама

Самое важное:

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана
Формула 1 Формула 1 / Новость

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана

Самое читаемое

1
Формула 1

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год

36мин
2
Формула 1

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams

3
Формула 1

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду

4
Формула 1

Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины

5
Формула 1

Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику

Самое важное:

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год
Формула 1

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео
Формула 1

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams
Формула 1

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана
Формула 1

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года
Формула 1

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1
13 авг. 2020 г.

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.