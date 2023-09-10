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В Red Bull нацелились поставлять моторы Ford четырем командам

По словам Кристиана Хорнера, мощностей подразделения силовых установок в Милтон-Кинсе хватит далеко не только для самих Red Bull и AlphaTauri

Нильс Дейкстерхейс
Автор:
Штаб-квартира Red Bull Powertrains

В начале февраля Red Bull и Ford объявили, что с 2026 года начнут партнерскую программы по двигателям Формулы 1. И хотя изначально было ясно, что строить их будет сама команда на техническом наследии Honda, присутствие «Голубого овала» принесет проекту несомненную пользу. Американцы будут участвовать в финансировании, помогут гибридными технологиями и задействуют свои коммерческие ресурсы. 

Изначально соперники подкалывали Red Bull, говоря о неспособности команды построить мощный двигатель, однако недавно гоночный консультант Хельмут Марко заявил, что в действительности ситуация выглядит прямо противоположным образом. Также можно вспомнить, что еще зимой глава McLaren Зак Браун приезжал в Милтон-Кинс дли переговоров о возможном сотрудничестве.  

Как рассказал недавно глава Red Bull Racing (и, в том числе, моторостроительного департамента RB Powertrains) Кристиан Хорнер, сейчас команда не собирается спешить, но потенциально готова поставлять свою продукцию четырем командам чемпионата. 

«В этом вопросе важно продвигаться вперед постепенно, – приводит слова британца PlanetF1. – Сначала важно разбираться с простыми вопросами, а уж затем переходить к сложным. Потому я считаю, что изначально будет правильно работать с двумя нашими командами, имеющими общего владельца. 

Мы являемся независимым производителем, но теперь у нас установлены крепкие связи с Ford. В долговременной перспективе они обещают большое преимущество. Если мы станем привлекательными для других команд, то в будущем готовы стать их поставщиками. Но прежде надо все отладить для самих себя». 

Он продолжил: «Мощности нашей фабрики изначально рассчитаны на поставки четырем командам. И мы определенно сможем делать это спустя какое-то время. Но думать об этом можно будет только после того, как мы выстроим все внутренние процессы, в том числе взаимодействие с группой шасси. Это непростая задача, но мы уже занимаемся ей и видим значительный прогресс».

Сейчас Mercedes снабжает своими моторами Aston Martin, McLaren и Williams, продукцию Ferrari используют Haas и Alfa Romeo, и лишь у Renault есть исключительно собственная заводская команда. Работа с клиентами не только приносит производителю дополнительные средства, но и позволяет собирать больше данных, полезных для дальнейшего развития. 

С 2026 года в Формуле 1 начнет действовать новый регламент на силовые установки, и количество мотористов вырастет с четырех до шести: Aston Martin начнет работу с Honda, а Sauber (нынешняя Alfa Romeo) станет фирменной командой Audi.

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