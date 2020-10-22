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Формула 1 / Новость

В Red Bull намекнули на интерес Volkswagen к производству моторов для Ф1

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В Red Bull намекнули на интерес Volkswagen к производству моторов для Ф1
Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

По словам Хельмута Марко, крупнейший немецкий производитель может прийти в Ф1 с 2026 года

В этот уик-энд в Портимане команды Ф1 обсудят ситуацию, сложившуюся в чемпионате после объявления Honda о прекращении выступлений в конце 2021 года. 

После ухода японцев в Формуле 1 сохранятся всего три производителя силовых установок, а обе команды концерна Red Bull останутся без мотористов. 

Представители «Быков» нашли выход в самостоятельной постройке двигателей на инфраструктуре Honda, но для этого нужна полная заморозка с 2022 года, против чего выступает Ferrari.

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Если по ходу Гран При Португалии не получится найти компромисс, в худшем случае все может закончиться даже уходом Red Bull из чемпионата. В новом Договоре Согласия, подписанном командами в августе, предусмотрена такая возможность: чтобы не выйти на старт сезона-2022 без финансовых последствий, нужно сделать официальное объявление не позднее марта 2021 года. 

Между тем, гоночный консультант Хельмут Марко, который в последнее время является одним из главных генераторов новостей, рассказал о возможности партнерства Red Bull с Volkswagen.

«Есть немецкий автопроизводитель, который в прошлом был рядом [с Ф1]: иногда ближе, иногда дальше, но всегда проявляя определенный интерес», – сказал Марко в эфире Sky Sports Германия.  

77-летний австриец не назвал конкретную компанию, но нет сомнений, что имел в виду именно VW. Сейчас у концерна есть три бренда без серьезной гоночной программы: это Audi, Porsche и собственно Volkswagen.

Марко отметил, что собственное производство моторов в 2022-25 годах является вынужденной мерой и долгосрочных планов в этом направлении у Red Bull нет: «Задача стать производителем не входит в число наших приоритетов».

При этом он вновь подтвердил, что с небольшой помощью Honda команда справится с производством на протяжении четырех лет до вступления в силу нового регламента. В дальнейшем многое будет зависеть от того, какой выбор сделает Ф1.

«Они должны стать значительно дешевле, – отметил Марко, говоря о двигателях следующего поколения. – Технологии непременно следует упростить. Как кажется мне и многим другим энтузиастам гонок, прежде всего надо вернуть звук.

Также очень важным фактором будет синтетическое топливо. Это позволит нам избавиться от выбросов углекислого газа. Понятно, что этот аргумент нужен для обмена технологиями между гонками и серийным производством». 

Синтетическое топливо также будут обсуждать на совещании в Портимане. Ожидается, что с 2022 года оно будет составлять 20% от общего количества в баках машин Ф1. Как стало известно Motorsport.com, полного перехода можно ждать уже в 2023-м.

Однако из-за этого сложно ожидать заморозки технологий, поскольку силовые установки придется адаптировать к новому горючему. Выходом может стать полный переход на «синтетику» уже с 2022 года, но в техническом плане такая задачы выглядит весьма амбициозной.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко
Команды Red Bull Racing
Автор Кристиан Ниммерфолль

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