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Формула 1 / Новость

«В Red Bull меня не слушали, от меня отвернулись». Гасли рассказал о сезоне-2019

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Гонщик AlphaTauri вспомнил, как провел полгода в топ-команде, не получив от нее поддержки

«В Red Bull меня не слушали, от меня отвернулись». Гасли рассказал о сезоне-2019

Пьер Гасли стал одним из открытий прошлого года, сумев выиграть всего вторую гонку в истории Minardi/Toro Rosso/AlphaTauri и заняв десятое место в чемпионате. Однако годом ранее француз пережил огромное разочарование, лишившись места в Red Bull по ходу сезона.

Гасли попал в австрийскую команду в 2019 году, но не смог сразу найти темп и уже летом вернулся в Фаэнцу. Однако теперь гонщик рассказал, что в Red Bull в него не поверили с самого начала, не помогая справиться с проблемами.

«После первой же ошибки за рулем я почувствовал, как люди стали от меня отворачиваться, – написал Гасли на Players Tribune. – Я попал в аварию на предсезонных тестах, и с тех пор в сезоне не было ничего хорошего. После двух первых гонок за Red Bull журналисты стали критиковать меня все чаще.

Все мои слова воспринимали как оправдания, никто не хотел меня слушать. Машина была не идеальна, и я изо всех сил старался сделать ее лучше, учился каждый уик-энд. Для меня это был очень тяжелый период, потому что я не чувствовал поддержки в Red Bull. Отношения ко мне было не таким, как к остальным.

Я не мог этого принять. Я каждый день надрывался, стараясь добиться результата. Но у меня не было необходимых для этого инструментов. Я предлагал команде разные решения проблемы, но меня не слушали, чтобы добиться изменений, приходилось ждать неделями.

Я никогда не чувствовал себя комфортно в Red Bull. У нас ничего не получалось. Я не из тех, кто начинает рассказывать все это прессе, ведь я очень благодарен Red Bull за предоставленный шанс, за все, что они сделали для моей карьеры. Но я хочу рассказать правду. После Будапешта я отправился в отпуск, но перед ним позвонил боссу команды Кристиану Хорнеру, чтобы спросить, что мне сделать, чтобы прибавить. Я попросил его получше присматривать за моей стороной боксов. Кристиан сказал, что сделает все, что в его силах. 

Я хотел работать и прибавлять. Но пока я был в отпуске, мне позвонил Хельмут Марко и сказал, что меня отправят назад в Toro Rosso в обмен на Алекса Элбона. Не стану врать, я был расстроен, просто опустошен. Я же хочу выиграть титул, и кто знает, когда снова смогу сесть за руль такой хорошей машины. В нашем спорте трудно делать шаг назад. 

Но моя печаль превратилась в страсть. Я знал, что до конца года у меня осталось 9 гонок. 9 гонок, чтобы доказать, что они ошиблись».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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