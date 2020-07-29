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Формула 1 / ГП Великобритании / Новость

В расписание Формулы 1 внесли время для коленопреклонения

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В расписание Формулы 1 внесли время для коленопреклонения
Автор:
, шеф-редактор
29 июл. 2020 г., 12:52

Начиная с Гран При Великобритании гонщики смогут выражать свое отношение к борьбе с расизмом в специально отведенный для этого временной интервал

Формула 1 предоставит гонщикам время для коленопреклонения, сообщает BBC. Церемония будет проходить перед стартом гонки. Чемпионат мира впервые введет в график Гран При интервал, в течение которого гонщики смогут выразить свое отношение к расизму и борьбе с ним. Прежде такие церемонии проходили исключительно силами пилотов и не значились в официальном расписании гоночного уик-энда.

На последнем этапе в Венгрии на сеанс коллективного коленопреклонения успели не все желающие. Кто-то из пилотов опоздал, другие не смогли найти себе место, чтобы встать на одно колено. После этого Льюис Хэмилтон раскритиковал руководство чемпионата за то, что они не помогают ему бороться с расизмом. Теперь Формула 1 отреагировала. Начиная с ближайшего этапа в Великобритании у Хэмилтона и всех остальных гонщиков будет достаточно времени, чтобы занять позицию

Примечательно, что Формула 1 и FIA настаивают: они не будут заставлять гонщиков преклонять колено либо каким-то иным способом выражать свое отношение к расизму. В то же время пилотов обяжут явиться на церемонию коленопреклонения и раздадут каждому черные майки с надписью «Остановите расизм». Судя по всему, спортсмены получат право не надевать предоставленную майку.

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«Формула 1 нормально сработала на первой гонке. Но после этого все выглядело так, словно вопрос полностью исчез из повестки, – рассказал Хэмилтон. – Нам не хватило организованности – и эта организованность должна идти с самого верха, от руководства нашего спорта. Они должны были сразу сказать всем гонщикам: «Вот что мы сделаем, и мы приглашаем вас присоединиться».

И я не вижу, чтобы люди серьезно к этому относились. Среди пилотов есть люди, которые не росли в такой среде, а потому просто не понимают серьезность вопроса. Я слышал их слова: «Это меня не касается. А раз так, почему я должен что-то делать?» Но ведь это всё не о том, что касается лично меня или лично вас. Это про борьбу за более справедливый мир в целом. Про права тех, кто сталкивается с дискриминацией. Именно за это мы выступаем: за реальные изменения в организациях по всей планете».

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Понаблюдать за коллективным коленопреклонением гонщиков Формулы 1 в Сильверстоуне можно будет в ближайшее воскресенье, 2 августа. Motorsport.com будет вести текстовую онлайн-трансляцию церемонии коленопреклонения в рамках Гран При Великобритании, а затем продолжит трансляцию на время гонки Формулы 1.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании
Местонахождение Сильверстоун
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Антон Погорельский

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