В Формуле 1 ждут новых проблем с шинами в 2020 году

В прошлом году многие команды Формулы 1 жаловались на необычайно узкое рабочее окно покрышек Pirelli. В конце года монопольный поставщик резины для чемпионата мира провел испытания новой резины, которую предполагалось использовать в сезоне-2020. После этих тестов команды решили отказаться от замены и продолжить использование шин-2019.

Технический директор команды Racing Point Энди Грин полагает, что, сохранив прошлогодние шины, команды обрекли себя на усложнение ситуации.

«Ситуация с шинами становится все сложнее, – сказал Грин Motorsport.com. – Поскольку машины стали тяжелее, а конструкция покрышек осталась прежней, полагаю, работать с покрышками станет гораздо труднее. Это, в частности, показывают опубликованные инструкции по использованию резины в этом сезоне. Состав и конструкция шин остались прежними, но автомобили изменились, а это принципиально меняет остроту вопроса».

Наибольших проблем Грин ждет не в квалификациях, а в гонках: «На одном круге все относительно просто. Но на длинной дистанции вызов становится по-настоящему большим. Очень большим».