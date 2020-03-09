В Формуле 1 ждут новых проблем с шинами в 2020 году
Технический директор Racing Point Энди Грин полагает, что в сравнении с прошлым годом ситуация с покрышками станет сложнее
В прошлом году многие команды Формулы 1 жаловались на необычайно узкое рабочее окно покрышек Pirelli. В конце года монопольный поставщик резины для чемпионата мира провел испытания новой резины, которую предполагалось использовать в сезоне-2020. После этих тестов команды решили отказаться от замены и продолжить использование шин-2019.
Технический директор команды Racing Point Энди Грин полагает, что, сохранив прошлогодние шины, команды обрекли себя на усложнение ситуации.
«Ситуация с шинами становится все сложнее, – сказал Грин Motorsport.com. – Поскольку машины стали тяжелее, а конструкция покрышек осталась прежней, полагаю, работать с покрышками станет гораздо труднее. Это, в частности, показывают опубликованные инструкции по использованию резины в этом сезоне. Состав и конструкция шин остались прежними, но автомобили изменились, а это принципиально меняет остроту вопроса».
Наибольших проблем Грин ждет не в квалификациях, а в гонках: «На одном круге все относительно просто. Но на длинной дистанции вызов становится по-настоящему большим. Очень большим».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Фабьен Гайяр
В Формуле 1 ждут новых проблем с шинами в 2020 году
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