В Racing Point задумались об использовании командных приказов в гонке

Лэнс Стролл и Серхио Перес уступили в субботней сессии Гран При Венгрии лишь соперникам из Mercedes и начнут гонку со второго ряда.

В квалификации преимущество пилотов над соперниками из Ferrari и Red Bull составило три-четыре десятых – и в целом его можно назвать объективным итогом развития событий по ходу уик-энда.

Несмотря на это, глава Racing Point Отмар Сафнауэр предположил, что в воскресенье конкуренты попробуют навязать борьбу его гонщикам, потому тем будет крайне важно избежать неприятностей – недавнее столкновение Шарля Леклера и Себастьяном Феттелем на старте Гран При Штирии стало отличным напоминанием, к чему может привести слишком острая борьба между напарниками.

«Мы должны быть осторожны на первом круге и будет использовать те же протоколы. что и прежде, – рассказал Сафнауэр журналистам. – Они должны оставлять друг другу свободное пространство. Как вы знаете, первые круги являются критически важными.

Нам надо гарантировать, что этот момент они не устроят аварию. Так что завтра мы проговорим этот вопрос, поставив на первый план интересы команды. Важно, чтобы не повторились истории из прошлого».

Когда за команду, еще носившую имя Force India, вместе с Пересом выступал Эстебан Окон, пилоты несколько раз сталкивались друг с другом, лишая команду результата.

На вопрос о том, не думают ли для гарантии в Racing Point использовать прямые приказы своим гонщикам, Сафнауэр дал понять, что подобное возможно: «Мы предпочитаем не поднимать эту тему, но следим за развитием событий в гонке. Следует помнить, что это командный спорт, и нам важно заработать так много очков, как только возможно.

Надеюсь, старт пройдет чисто, а если учитывать наш темп в гоночной конфигурации, дальше все должно быть неплохо.

Но все же я думаю, что соперники навяжут нам борьбу. Ferrai всегда смотрится здесь сильно, а они на решетке прямо следом за нами. Никогда не знаешь, что принесет старт, так что давайте подождем».

Лэнс Стролл, который добился лучшего за время выступлений в команде третьего квалификационного результата, выразил надежду, что им с Пересом оставят возможность сразиться на трассе.

«Каждый имеет право сражаться, – сказал канадец. – И я надеюсь на острую борьбу в гонке. Он [Перес] стремится попасть на подиум, я тоже стремлюсь.

Я не был там уже два или три года, так что надеюсь на хороший старт и хорошую гонку».