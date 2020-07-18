В Racing Point задумались об использовании командных приказов в гонке

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Гонка через
17 Часов
:
57 Минут
:
40 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
131 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

В Racing Point задумались об использовании командных приказов в гонке

Поделились
Комментарии
В Racing Point задумались об использовании командных приказов в гонке
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
18 июл. 2020 г., 19:03

После отличной квалификации британская команда рассчитывает на успешную гонку, потому не исключает запрет пилотам на борьбу друг с другом

Лэнс Стролл и Серхио Перес уступили в субботней сессии Гран При Венгрии лишь соперникам из Mercedes и начнут гонку со второго ряда. 

Читайте также:

В квалификации преимущество пилотов над соперниками из Ferrari и Red Bull составило три-четыре десятых – и в целом его можно назвать объективным итогом развития событий по ходу уик-энда.  

Несмотря на это, глава Racing Point Отмар Сафнауэр предположил, что в воскресенье конкуренты попробуют навязать борьбу его гонщикам, потому тем будет крайне важно избежать неприятностей – недавнее столкновение Шарля Леклера и Себастьяном Феттелем на старте Гран При Штирии стало отличным напоминанием, к чему может привести слишком острая борьба между напарниками. 

Читайте также:

«Мы должны быть осторожны на первом круге и будет использовать те же протоколы. что и прежде, – рассказал Сафнауэр журналистам. – Они должны оставлять друг другу свободное пространство. Как вы знаете, первые круги являются критически важными.

Нам надо гарантировать, что  этот момент они не устроят аварию. Так что завтра мы проговорим этот вопрос, поставив на первый план интересы команды. Важно, чтобы не повторились истории из прошлого».

Когда за команду, еще носившую имя Force India, вместе с Пересом выступал Эстебан Окон, пилоты несколько раз сталкивались друг с другом, лишая команду результата. 

На вопрос о том, не думают ли для гарантии в Racing Point использовать прямые приказы своим гонщикам, Сафнауэр дал понять, что подобное возможно: «Мы предпочитаем не поднимать эту тему, но следим за развитием событий в гонке. Следует помнить, что это командный спорт, и нам важно заработать так много очков, как только возможно.

Надеюсь, старт пройдет чисто, а если учитывать наш темп в гоночной конфигурации, дальше все должно быть неплохо. 

Но все же я думаю, что соперники навяжут нам борьбу. Ferrai всегда смотрится здесь сильно, а они на решетке прямо следом за нами. Никогда не знаешь, что принесет старт, так что давайте подождем». 

Лэнс Стролл, который добился лучшего за время выступлений в команде третьего квалификационного результата, выразил надежду, что им с Пересом оставят возможность сразиться на трассе.

«Каждый имеет право сражаться, – сказал канадец. – И я надеюсь на острую борьбу в гонке. Он [Перес] стремится попасть на подиум, я тоже стремлюсь.

Я не был там уже два или три года, так что надеюсь на хороший старт и хорошую гонку».

Читайте также:

Следующая новость
«Надо просто пораскинуть мозгами». Интервью с Квятом о проблемах в квалификациях

Предыдущая новость

«Надо просто пораскинуть мозгами». Интервью с Квятом о проблемах в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено
Формула 1 / Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

Марко озадачен: у Red Bull фундаментальные проблемы с машиной
Формула 1 / Формула 1

Марко озадачен: у Red Bull фундаментальные проблемы с машиной

«Надо просто пораскинуть мозгами». Интервью с Квятом о проблемах в квалификациях
Формула 1 / Формула 1
26мин

«Надо просто пораскинуть мозгами». Интервью с Квятом о проблемах в квалификациях

Квят о провале в квалификации: Мы с машиной говорим на разных языках
Формула 1 / Формула 1

Квят о провале в квалификации: Мы с машиной говорим на разных языках

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона
Формула 1 / Формула 1

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона

Россияне впервые сделали дубль в гонке Формулы 2
Формула 2 / Формула 2

Россияне впервые сделали дубль в гонке Формулы 2

Гран При Венгрии: стартовая решетка
Формула 1 / Формула 1

Гран При Венгрии: стартовая решетка

Гасли попал в первую десятку квалификации на умирающем моторе
Формула 1 / Формула 1

Гасли попал в первую десятку квалификации на умирающем моторе

Самое важное:

В Racing Point задумались об использовании командных приказов в гонке
Формула 1 / Формула 1
8мин

В Racing Point задумались об использовании командных приказов в гонке

«Надо просто пораскинуть мозгами». Интервью с Квятом о проблемах в квалификациях
Формула 1 / Формула 1
26мин

«Надо просто пораскинуть мозгами». Интервью с Квятом о проблемах в квалификациях

Судьи не стали наказывать Сайнса за блокировку Джовинацци
Формула 1 / Формула 1

Судьи не стали наказывать Сайнса за блокировку Джовинацци

Гасли попал в первую десятку квалификации на умирающем моторе
Формула 1 / Формула 1

Гасли попал в первую десятку квалификации на умирающем моторе

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Команды Racing Point
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое

1
Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

2
Формула 1

Марко озадачен: у Red Bull фундаментальные проблемы с машиной

3
Формула 1

Квят о провале в квалификации: Мы с машиной говорим на разных языках

4
Формула 1

«Надо просто пораскинуть мозгами». Интервью с Квятом о проблемах в квалификациях

26мин
5
Формула 2

Россияне впервые сделали дубль в гонке Формулы 2

Последние видео

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии 03:46
Формула 1

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки? 05:55
Формула 1

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки?

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

История Williams в Формуле 1 02:27
Формула 1

История Williams в Формуле 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Самое важное:

В Racing Point задумались об использовании командных приказов в гонке
Формула 1

В Racing Point задумались об использовании командных приказов в гонке

«Надо просто пораскинуть мозгами». Интервью с Квятом о проблемах в квалификациях
Формула 1

«Надо просто пораскинуть мозгами». Интервью с Квятом о проблемах в квалификациях

Судьи не стали наказывать Сайнса за блокировку Джовинацци
Формула 1

Судьи не стали наказывать Сайнса за блокировку Джовинацци

Гасли попал в первую десятку квалификации на умирающем моторе
Формула 1

Гасли попал в первую десятку квалификации на умирающем моторе

Марко озадачен: у Red Bull фундаментальные проблемы с машиной
Формула 1

Марко озадачен: у Red Bull фундаментальные проблемы с машиной

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.