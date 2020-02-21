В Racing Point задумались о покупке новой системы Mercedes
Отмар Сафнауэр предполагает, что новая система руления DAS относится к деталям, которые можно закупать у конкурентов.
На предсезонных тестах в Барселоне Mercedes удивила всех новой системой DAS, которая позволяет пилотам менять схождение передних колес по ходу движения.
Отмар Сафнауэр – глава команды Racing Point, которая закупает у Mercedes силовые установки, коробки передач, детали подвески и ряд других узлов, предположил, что систему DAS также можно приобрести.
«Думаю, ее можно купить, – сказал Сафнауэр. – Думаю, это та деталь, которую правила позволяют купить, хотя мы этого не делали. Мы и не знали про такую систему».
По мнению Сафнауэра, в ближайшее время все команды попробуют обзавестись схожей системой.
«Это кажется умным инженерным решением. Уверен, теперь все будут анализировать, как быстро смогут сделать такую же систему, – сказал Сафнауэр. – Помните воздуховод F-duct от McLaren? К концу года он был у всех. То же самое было с двойным диффузором, но его мы хотя бы видели.
Подобная система в состоянии повлиять на расстановку сил даже в таком сезоне, как этот. К тому же, мы можем перенести технологию и в 2021-й год. Ограничения в новом регламенте распространяются в основном на аэродинамику, а механическое устройство можно перенести [у нас на этот счет другая информация – см. ссылку ниже].
Сделаем ли мы такую систему? Зависит от баланса необходимых усилий и выгоды. Если усилия потребуются небольшие, а выгода будет большой, то да. Иначе нет, у нас не так много ресурсов. После анализа решим».
Советник Red Bull Хельмут Марко ранее назвал систему нелегальной, но Сафнауэр не увидел в ней нарушения правил.
«Мы пока не очень хорошо поняли [как работает DAS], может, какие-то команды сочтут это нелегальным. По словам Джеймса [Эллисона, технического директора Mercedes] кажется, что все легально».
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин
В Racing Point задумались о покупке новой системы Mercedes
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