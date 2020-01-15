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В Racing Point уверены в прогрессе Стролла

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В Racing Point уверены в прогрессе Стролла
Автор:
, редактор
15 янв. 2020 г., 15:31

Руководство команды ждет от сына владельца улучшения результатов на второй год в Сильверстоуне.

Лэнс Стролл перешел в Racing Point из Williams после того, как его отец Лоуренс Стролл стал владельцем бывшей команды Force India. В первый сезон на новом месте Стролл набрал всего 21 очко против 52-х у его напарника Серхио Переса. Однако глава Racing Point Отмар Сафнауэр уверен, что канадец будет прогрессировать.

«Я вижу в нем большой потенциал, он быстрый гонщик, – сказал Сафнауэр в интервью Racer. – Мы должны его научить только тому, что происходит вокруг гонок. Его не надо учить быстро ездить – в среднем он проигрывает Пересу только 0,2 секунды на круге в квалификации. А в гонке и того меньше. Вопрос в том, что происходит в Ф1 помимо гонок, а этому за день не научишь.

Он отлично провел первый год [в Racing Point], приносил хорошие очки. И я думаю, в этом году он станет еще лучше. Он проходит траекторию обучения, поднимается по ней, так что в 2020-м будет выступать лучше».

Стролл попал в топ-10 всего в шести гонках из 21-й, однако, по словам Сафнауэра, он выступил не хуже, чем от него ждали в команде.

«Он точно соответствовал нашим ожиданиям, а в чем-то их превзошел, – сказал Сафнауэр. – Мы не знали, как он умен и как быстро учится, об этом нельзя судить по паре сессия на симуляторе. В этом он превзошел ожидания. Мы знали, что он быстр, и в этом он соответствовал ожиданиям. Так что у нас положительное впечатление».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Лэнс Стролл В Магазин
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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