В Racing Point удивились словам Переса и заставили его признать неправоту

Серхио Перес, который вынужден покинуть Racing Point в конце этого сезона, перед Гран При России рассказал, что уже заметил изменение в отношении себе со стороны команды. В частности, он заявил, что от него скрывают некоторые технические аспекты, что мешает ему показывать наилучшие результаты на трассе.

Эти слова Переса вызвали глубокое удивление у технического директора Racing Point Эндрю Грина.

«То, что ему не говорят, касается машины для следующего года, – сказал Грин. – Мы не скрываем от него ничего, что касается текущего сезона. В наших интересах дать ему возможность быть максимально быстрым.

Если бы мы к нему как-то особенно относились, это нам бы только навредило. Так что мы с большим удивлением услышали его слова от журналистов. Это несколько странно.

Я побеседовал с ним и спросил, о чем он говорил журналистам, что мы от него скрывали? И мы вместе выяснили, что собственно ничего, он признал, что ошибся.

Но мы действительно не рассказываем ему о работе над машиной 2021 года».

Дополнительная информация: Адам Купер