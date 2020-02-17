В Racing Point объяснили замену титульного спонсора

С 2020 года у Racing Point сменился титульный спонсор. На смену компании SportPesa, специализирующейся на спортивных новостях и ставках, пришел австрийский производитель систем водоподготовки BWT. Руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр объяснил это проблемами, которые возникли у SportPesa на ключевых рынках.

Сафнауэр также подтвердил, что контракт с BWT рассчитан на много лет. Поэтому компания может остаться спонсором команды и в 2021 году, когда Racing Point переименуют в Aston Martin.

«Я не могу раскрыть срок контракта, – сказал Сафнауэр. – Но вы можете назвать его многолетним. В следующем году наше шасси будет называться Aston Martin, но в названии остается место для титульного спонсора».

Сафнауэр также выразил надежду, что SportPesa сможет остаться в числе второстепенных спонсоров команды: «Они сказали, что хотят остаться с нами, но, может, на другом уровне, не титульными спонсорами. Мы еще ведем переговоры. Надеюсь, мы сможем включить их в число наших партнеров».

По информации Motorsport.com, на данный момент SportPesa не является спонсором Racing Point.

Босс команды также рассказал, что Racing Point может сохранить свою знаменитую розовую ливрею, даже когда станет Aston Martin: «Посмотрим, надо сперва закончить этот год. А ближе к концу года мы начнем обсуждать то, как будет выглядеть следующая машина».