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Формула 1 / Новость

В Racing Point не боятся протестов на «розовый Mercedes»

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В Racing Point не боятся протестов на «розовый Mercedes»
Автор:
, Редактор Ф1
4 июл. 2020 г., 12:15

В команде уверены, что не нарушали правил, копируя чужую машину

На первых тренировках Гран При Австрии Racing Point удивила всех своей скоростью. После того, как на предсезонные тесты команда привезла болиды, очень похожие на прошлогодние машины Mercedes, от нее ждали лидерства в середине пелотона.

В пятницу в Шпильберге команда казалась конкурентом Red Bull и даже Mercedes. Это вновь вызвало слухи о том, что соперники могут подать протест на Racing Point за копирование чужой машины. Но руководитель команды Отмар Сафнауэр их не боится.

«Нет, мы совсем не беспокоимся, – сказал Сафнауэр. – Скорость нашей машины не должна удивлять. Мы используем аэротуннель Mercedes, пожалуй, лучший из всех. Там отличная корреляция, что приводит к его высокой эффективности.

В этом году, благодаря улучшившемуся финансовому положению, мы решили отказаться от концепции с большим углом между передней и задней осями, на которую нас вдохновила Red Bull. Это всегда было компромиссом, ведь мы покупали силовую установку и коробку передач у Mercedes, а они разработаны под другую аэродинамическую концепцию. А потому концепция, которая так хорошо работает у Red Bull, нам давала меньше.

Теперь мы избавились от этого компромисса. С новой концепцией нам имело смысл равняться только на Mercedes. И все сработало».

Будет ли кто-то из конкурентов подавать протест на Racing Point, пока непонятно. Но среди протестующих точно не будет McLaren.

«Мы точно не собираемся подавать протест, так как я не вижу для этого оснований, – сказал глава команды Андреас Зайдль. – Mercedes и Racing Point выбрали такой способ работы и правила это позволяют. Нравится ли мне это? Конечно нет. Но правила это позволяют и причин жаловаться нет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Red Bull Ринг
Команды Racing Point
Автор Люк Смит

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