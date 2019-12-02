Тесты Ф1 в Абу-Даби: график работы пилотов
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2 дек. 2019 г., 07:31
Через день после финального этапа сезона на «Яс-Марине» стартуют двухдневные тесты, на которых команды вновь опробуют шины Pirelli 2020 года, а в некоторых коллективах место в кокпите отдадут новичкам. Вот кто сядет за руль.
|Команда
|Вторник, 3 декабря
|Среда, 4 декабря
|Mercedes
|Валттери Боттас
|Джордж Расселл
|Ferrari
|Себастьян Феттель
|Шарль Леклер
|Red Bull Racing
|Макс Ферстаппен
|Алекс Элбон
|McLaren
|Не объявлен
|Не объявлен
|Renault F1 Team
|Эстебан Окон
|Эстебан Окон
|Toro Rosso
|
Утро: Шон Гелаэль
Вечер: Даниил Квят
|Пьер Гасли
|Racing Point
|Серхио Перес
|Лэнс Стролл
|Alfa Romeo
|Кими Райкконен
|Антонио Джовинацци
|Haas F1 Team
|Ромен Грожан
|Пьетро Фиттипальди
|Williams
|
Утро: Джордж Расселл
Вечер: Рой Ниссани
|Утро: Рой Ниссани
Вечер: Николя Латифи
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
Тесты Ф1 в Абу-Даби: график работы пилотов
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28 нояб. - 1 дек.
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|Третья тренировка
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|Квалификация
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сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
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|Гонка
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вс 1 дек.
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