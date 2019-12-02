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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Тесты Ф1 в Абу-Даби: график работы пилотов

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Тесты Ф1 в Абу-Даби: график работы пилотов
2 дек. 2019 г., 07:31

Через день после финального этапа сезона на «Яс-Марине» стартуют двухдневные тесты, на которых команды вновь опробуют шины Pirelli 2020 года, а в некоторых коллективах место в кокпите отдадут новичкам. Вот кто сядет за руль.

Команда Вторник, 3 декабря Среда, 4 декабря
Germany Mercedes Finland Валттери Боттас United Kingdom Джордж Расселл
Italy Ferrari Germany Себастьян Феттель Monaco Шарль Леклер
Austria Red Bull Racing Netherlands Макс Ферстаппен Thailand Алекс Элбон
United Kingdom McLaren Не объявлен Не объявлен
France Renault F1 Team France Эстебан Окон France Эстебан Окон
Italy Toro Rosso

Утро: Indonesia Шон Гелаэль

Вечер: Russian Federation Даниил Квят

 France Пьер Гасли
Canada Racing Point Mexico Серхио Перес Canada Лэнс Стролл
Italy Alfa Romeo Finland Кими Райкконен Italy Антонио Джовинацци
United States Haas F1 Team France Ромен Грожан Brazil Пьетро Фиттипальди
United Kingdom Williams

Утро: United Kingdom Джордж Расселл

Вечер: Israel Рой Ниссани

 Утро: Israel Рой Ниссани

Вечер: Canada Николя Латифи

 

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Об этой статье

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Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
11:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
15:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
12:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
15:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
15:10
17:10
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