В пятницу тесты за Aston Martin проведет Алонсо
Команда объявила свою программу лишь в самый последний момент – за руль AMR23 сядет лишь двукратный чемпион мира
Aston Martin пришлось спешно перестраивать программу работы в Сахире после того, как ее основной гонщик Лэнс Стролл в начале неделе получил травму во время велосипедной поездки в Малаге.
Четверг на тестах открыл Фелипе Другович, а после обеденного перерыва его сменил за рулем Фернандо Алонсо. Испанец стал автором приятного сюрприза, показав второе время дня.
Уже после завершения заездов команда сообщила в социальных сетях, что Фернандо полностью отработает пятницу, однако не стала раскрывать планы в отношении субботы.
Есть основания говорить, что в финальный день сессии Другович сможет вернуться за руль, так как существует вероятность, что именно чемпиону Ф2 потребуется заменить Стролла на предстоящем Гран При Бахрейна.
Впрочем, не исключено, что выбор все же будет сделан в пользу более опытного Стоффеля Вандорна – как и бразилец, он является резервным гонщиком Aston Martin – или даже Себастьяна Феттеля.
Решение о необходимости замены на будет принято позже, исходя из физического состояния Стролла.
В отношении финального дня тестов, который Лэнс точно пропустит, такой вариативности нет, так как Вандорн в этот уик-энд занят на гонках Формулы Е.
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