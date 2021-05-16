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Формула 1 Новость

В пример Мазепину поставили скандинавских гонщиков

Автор:
, Главный редактор

По мнению экс-пилота Формулы 1, гонщики из северных стран не позволяют себе нарушать неписаные правила поведения на трассе

В пример Мазепину поставили скандинавских гонщиков

Очередным наблюдателем, прокомментировавшим непростой дебют Никиты Мазепина в Формуле 1, на днях стал экс-пилот Формулы 1 Николас Кьеза. Впрочем, стоит отметить, что на счету датчанина всего 5 стартов в чемпионате мира (за рулем Minardi в 2003 году).

«Мазепин не уважает существующие между водителями соглашения – особенно это касается того, что происходит в квалификации, – заявил Кьеза в интервью датской газете ВТ. – И похоже, что к таким действиям его подталкивает понимание того, что отец за все заплатит. Очевидно, это во многом определяет поведение Никиты на трассе.

Я просто не представляю, чтобы себя так вел кто-то из скандинавских пилотов. Нам приходится очень тщательно контролировать свое поведение и не слишком давать волю своим эмоциям – по крайней мере, пока мы не докажем остальным, что мы достаточно хороши для выступлений на высшем уровне».

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Впрочем, Мазепин – далеко не единственный новичок, который попал под огонь критики после своих первых гонок в Ф1. К примеру, Юки Цунода, чей первый сезон после яркого выступления в Гран При Бахрейне также проходит не слишком гладко, в промежутке между Гран При Испании и Монако заслужил неодобрительный отзыв от экс-чемпиона Ф1 Деймона Хилла. Причиной стали весьма спорные комментарии в адрес команды AlphaTauri, которые японец позволил себе по ходу уик-энда в Барселоне.

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«Если ты пилот Формулы 3 или Формулы 2, тебе в целом ничто не мешает критиковать команду, – заявил Хилл во время выступления в подкасте F1 Nation. – Но если ты выступаешь в Формуле 1, да еще и получаешь зарплату, все должно быть по-другому. И Юки явно перешел важную границу – со мной, кстати, согласны Мартин Брандл и Дженсон Баттон, которые озвучили свое мнение в телеэфире.

Сейчас дебютанту Формулы 1 надо очень активно учиться – и в том числе тому, что никак не связано с вождением».

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Вернь: Феттель называл Формулу Е гонками газонокосилок – но потом перестал

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Вернь: Феттель называл Формулу Е гонками газонокосилок – но потом перестал
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Автор Кирилл Качнов

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