В Porsche всерьез намекнули на старт программы в Ф1

Представители двух брендов концерна Volkswagen – Porsche и Audi – в последнее время регулярно участвуют в заседаниях рабочих групп Ф1 по моторам будущего поколения. Чаще всего этот интерес связывают с потенциальным партнерством с Red Bull, а СМИ недавно писали о том, что вопрос будет рассмотрел советом директоров VW уже в ноябре.

И хотя все заинтересованные стороны уклоняются от каких-либо заявлений или комментариев, вероятность позитивного исхода всей этой истории постепенно растет. В Porsche присматривались к Ф1 несколько лет назад сразу после ухода из марафонских гонок WEC, но тогда немцы не захотели рисковать, имея перед глазами негативный опыт Honda.

Сейчас со стороны Porsche вопрос взаимодействия с Формулой 1 курирует вновь назначенный вице-президент по вопросам гонок Томас Лауденбах. По его словам, пока весь процесс развивается именно так, как этого хотели бы в компании.

На пресс-конференции для избранных СМИ Лауденбах сказал: «Если смотреть в будущее и учитывать те объявления, которые автопроизводители делают в отношении доли электромобилей в своей продукции, смещение Формулы 1 к электрической составляющей имеет значимую роль.

Понятно, что использование исключительно батарей невозможно, все мы понимаем это.

Но важен более серьезный приоритет электрической составляющей силовой установки. Как производитель ты хочешь демонстрировать в гонках то, что имеет отношение к происходящему на дорогах.

Из того, что я знаю, FIA сделала важный шаг в этом направлении. Это должно помочь».

Томас Лауденбах, вице-президент Porsche Motorsport Фото: Porsche Motorsport

Он продолжил: «Не секрет, что мы думаем [об Ф1]. Также не секрет, что мы общаемся с FIA и, скажем так, рассматриваем эту возможность всерьез. Но пока никакое решение не принято.

Исходя из имеющейся у меня информации, очень многие вещи в Ф1 сейчас развиваются в верном направлении. Это касается в частности вопросов электрификации и электрической составляющей силовых установок.

Нам бы хотелось видеть в двигателе больше стандартных деталей и одновременно свободу в электрических элементах.

многие из тех факторов, что я упомянул, насколько можно судить, становятся реальностью».

Сам Лауденбах вернулся в Porsche после восьми лет работы в Audi. Он заменил Фрица Энцингера, который теперь курирует вопросы спорта всего концерна VW.

«Одно ясно, – сказал Томас. – Если принимать такое решение, то делать это надо поскорее. Если ты хочешь в 2025-м уже участвовать в гонках, то требуется некоторое время на подготовку.

Если всерьез думать о приходе в чемпионат в качестве производителя, важно делать это в момент серьезной смены правил, когда решать эту задачу нужно будет не только тебе, но и всем остальным.

Также не секрет, что есть вопросы PR и мнения болельщиков – и здесь Ф1 очень хороша, если сравнивать с другими чемпионатами. Тут нет никаких сомнений».

Прежде у Porsche была заводская команда в чемпионате мира, выступавшая в 60-е годы. Два десятилетия спустя немецкая компания поставляла моторы McLaren, вместе с которой выиграла чемпионат в 1984 и 1985 годах. Сейчас марка представлена в Формуле Е, где по итогам прошедшего сезона заняла восьмое место.