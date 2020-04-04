В Pirelli вернутся к работе с 13-дюймовыми шинами
В последние полгода специалисты итальянской компании сконцентрировались на новых, 18-дюймовых шинах. Однако теперь на повестку дня вновь поставлена резина, о которой в Pirelli уже успели подзабыть
Из-за сокращения сезона 2020 года в Формуле 1 уже приняли решение перенести внедрение нового технического регламента на 2022 год. Помимо прочего, это означает, что «толстые» 13-дюймовые шины останутся в Королевских автогонках как минимум еще на год.
Это стало сюрпризом в том числе для шинной компании Pirelli, признался ее представитель в Формуле 1 Марио Изола.
«Нам хотелось бы иметь возможность предоставить более широкий выбор шин, – заявил Изола во время прямого включения в трансляцию виртуального Гран При Италии, который в дни карантина организовали местные СМИ. – Но как вы знаете, принятие нового технического регламента отложили на 2022 год. Это касается и перехода на 18-дюймовые шины.
Это проблема, так как мы еще в середине прошлого года прекратили работы над совершенствованием нынешних 13-дюймовых шин. И теперь должны будем к этому вернуться».
Изолу также спросили, что он думает о кибергонках. Он ответил весьма консервативно: «Честно сказать, я не фанат виртуальных гонок. Я смотрел виртуальный Гран При Бахрейна и скажу как на духу – это не то. Но, конечно, устраивать такие соревнования правильно: это позволяет удержать внимание болельщиков, пока реальные гонки невозможны».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
В Pirelli вернутся к работе с 13-дюймовыми шинами
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