В Pirelli вернутся к работе с 13-дюймовыми шинами

Из-за сокращения сезона 2020 года в Формуле 1 уже приняли решение перенести внедрение нового технического регламента на 2022 год. Помимо прочего, это означает, что «толстые» 13-дюймовые шины останутся в Королевских автогонках как минимум еще на год.

Это стало сюрпризом в том числе для шинной компании Pirelli, признался ее представитель в Формуле 1 Марио Изола.

«Нам хотелось бы иметь возможность предоставить более широкий выбор шин, – заявил Изола во время прямого включения в трансляцию виртуального Гран При Италии, который в дни карантина организовали местные СМИ. – Но как вы знаете, принятие нового технического регламента отложили на 2022 год. Это касается и перехода на 18-дюймовые шины.

Это проблема, так как мы еще в середине прошлого года прекратили работы над совершенствованием нынешних 13-дюймовых шин. И теперь должны будем к этому вернуться».

Изолу также спросили, что он думает о кибергонках. Он ответил весьма консервативно: «Честно сказать, я не фанат виртуальных гонок. Я смотрел виртуальный Гран При Бахрейна и скажу как на духу – это не то. Но, конечно, устраивать такие соревнования правильно: это позволяет удержать внимание болельщиков, пока реальные гонки невозможны».