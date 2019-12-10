В Pirelli объяснили отказ команд Ф1 от шин 2020 года
В миланской компании рассказали, что последует за единогласным выбором в пользу сохранения предыдущей спецификации резины для сезона-2020.
Во вторник стало известно, что по итогам голосования участников чемпионата было принято решение отказаться от шин Pirelli спецификации 2020 года, продолжив использовать прежнюю модель.
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Такое решение стало следствием анализа данных, полученных на недавних тестах в Абу-Даби. В компании Pirelli, которая с 2010 года является монопольным поставщиком Ф1, объяснили, какие именно соображения подтолкнули команды и FIA к этому выбору.
В заявлении компании говорится: «Были учтены несколько факторов:
- Командам не придется менять дизайн своих машин 2020 года, что потребовалось бы в случае перехода на шины 2020 года с иным профилем;
- Это позволит командам продолжать работу над машинами 2020 года – которая уже продвинулась весьма далеко – без резких изменений.
- Использование шин 2019 года также гарантирует командам стабильность в последнем сезоне по нынешним правилам благодаря хорошему знанию их свойств».
Из сказанного можно сделать вывод, что команды изначально проектировали шасси, исходя из геометрии шин 2019 года.
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Также в документе Pirelli сказано: «Новые решения для 2020 года, опробованные на тестах в Абу-Даби, будут использованы при разработке совершенно новых шин для 2021 года, когда наступит 18-дюймовая эра. Это позволит снизить давление по сравнению с тем, что используется сейчас, что будет соответствовать росту производительности машин, который ожидается при переходе на новое поколение техники.
Новые решения будут использованы с 2021 года, и первые тесты уже принесли позитивные результаты. Доработка 18-дюймовых шин продолжится по ходу 2020 года, начиная с февраля, когда Ferrari проведет тесты в Хересе».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский
В Pirelli объяснили отказ команд Ф1 от шин 2020 года
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