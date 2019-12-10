В Pirelli объяснили отказ команд Ф1 от шин 2020 года

Во вторник стало известно, что по итогам голосования участников чемпионата было принято решение отказаться от шин Pirelli спецификации 2020 года, продолжив использовать прежнюю модель.

Такое решение стало следствием анализа данных, полученных на недавних тестах в Абу-Даби. В компании Pirelli, которая с 2010 года является монопольным поставщиком Ф1, объяснили, какие именно соображения подтолкнули команды и FIA к этому выбору.

В заявлении компании говорится: «Были учтены несколько факторов:

Командам не придется менять дизайн своих машин 2020 года, что потребовалось бы в случае перехода на шины 2020 года с иным профилем;

Это позволит командам продолжать работу над машинами 2020 года – которая уже продвинулась весьма далеко – без резких изменений.

Использование шин 2019 года также гарантирует командам стабильность в последнем сезоне по нынешним правилам благодаря хорошему знанию их свойств».

Из сказанного можно сделать вывод, что команды изначально проектировали шасси, исходя из геометрии шин 2019 года.

Также в документе Pirelli сказано: «Новые решения для 2020 года, опробованные на тестах в Абу-Даби, будут использованы при разработке совершенно новых шин для 2021 года, когда наступит 18-дюймовая эра. Это позволит снизить давление по сравнению с тем, что используется сейчас, что будет соответствовать росту производительности машин, который ожидается при переходе на новое поколение техники.

Новые решения будут использованы с 2021 года, и первые тесты уже принесли позитивные результаты. Доработка 18-дюймовых шин продолжится по ходу 2020 года, начиная с февраля, когда Ferrari проведет тесты в Хересе».