Главные события
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Первая тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Первая тренировка через
2 дня
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

В Pirelli объяснили отказ команд Ф1 от шин 2020 года

Поделились
Комментарии
В Pirelli объяснили отказ команд Ф1 от шин 2020 года
Автор:
, Ответственный редактор
10 дек. 2019 г., 15:40

В миланской компании рассказали, что последует за единогласным выбором в пользу сохранения предыдущей спецификации резины для сезона-2020.

Во вторник стало известно, что по итогам голосования участников чемпионата было принято решение отказаться от шин Pirelli спецификации 2020 года, продолжив использовать прежнюю модель. 

Читайте также:

Такое решение стало следствием анализа данных, полученных на недавних тестах в Абу-Даби. В компании Pirelli, которая с 2010 года является монопольным поставщиком Ф1, объяснили, какие именно соображения подтолкнули команды и FIA к этому выбору.    

В заявлении компании говорится: «Были учтены несколько факторов:

  • Командам не придется менять дизайн своих машин 2020 года, что потребовалось бы в случае перехода на шины 2020 года с иным профилем;
  • Это позволит командам продолжать работу над машинами 2020 года – которая уже продвинулась весьма далеко – без резких изменений. 
  • Использование шин 2019 года также гарантирует командам стабильность в последнем сезоне по нынешним правилам благодаря хорошему знанию их свойств». 

Из сказанного можно сделать вывод, что команды изначально проектировали шасси, исходя из геометрии шин 2019 года.

Читайте также:

Также в документе Pirelli сказано: «Новые решения для 2020 года, опробованные на тестах в Абу-Даби, будут использованы при разработке совершенно новых шин для 2021 года, когда наступит 18-дюймовая эра. Это позволит снизить давление по сравнению с тем, что используется сейчас, что будет соответствовать росту производительности машин, который ожидается при переходе на новое поколение техники.

Новые решения будут использованы с 2021 года, и первые тесты уже принесли позитивные результаты. Доработка 18-дюймовых шин продолжится по ходу 2020 года, начиная с февраля, когда Ferrari проведет тесты в Хересе».

Читайте также:

Следующая новость
Грожан поставил себе задачу на 2020 год

Предыдущая новость

Грожан поставил себе задачу на 2020 год
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Технический анализ: как мотор Honda позволил Red Bull разогнаться до 345,6 км/ч

2
Формула 1

Взлет Квята и провал Риккардо. Что будет, если использовать в Ф1 очковую систему MotoGP

3
Формула 1

В Pirelli объяснили отказ команд Ф1 от шин 2020 года

4
Формула 1

РАФ: В решении WADA есть важная для Сочи оговорка

5
MotoGP

Так угодно монстру. Почему заезды Хэмилтона и Росси были закрыты для болельщиков и медиа

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

В Pirelli объяснили отказ команд Ф1 от шин 2020 года
F1

В Pirelli объяснили отказ команд Ф1 от шин 2020 года

Грожан поставил себе задачу на 2020 год
F1

Грожан поставил себе задачу на 2020 год

Тодт сравнил работу Вольфа в Mercedes со своей в Ferrari
F1

Тодт сравнил работу Вольфа в Mercedes со своей в Ferrari

Новые шины Pirelli никому не понравились. В Ф1 решили оставить спецификацию 2019 года
F1

Новые шины Pirelli никому не понравились. В Ф1 решили оставить спецификацию 2019 года

Так угодно монстру. Почему заезды Хэмилтона и Росси были закрыты для болельщиков и медиа
MGP

Так угодно монстру. Почему заезды Хэмилтона и Росси были закрыты для болельщиков и медиа

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.