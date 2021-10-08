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Формула 1 / Гран При Турции Новости

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции

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Производитель не был готов к тому, что организаторы этапа существенно изменят зацеп трассы

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции

Накануне Гран При Турции стало известно о том, что организаторы этапа проведут процедуру очистки трассы водой под высоким давлением. Это должно было решить прошлогоднюю проблему, когда участники жаловались на низкое сцепление из-за просочившегося из свежего асфальта битума.

Однако к тому моменту Pirelli уже выбрала составы шин для этапа, сменив жесткие C1, C2 и C3 на более мягкий набор C2, C3 и C4. Сделано это было из тех же соображений: повысить сцепление с трассой.

В итоге пятница показала, что при сочетании обеих факторов состав C4, который выбран для шин Soft, для новых условий оказался излишне мягким.

«Полагаю, мягкие шины являются очень агрессивным выбором, – заявил представитель Pirelli в Формуле 1 Марио Изола. – Когда мы решали, какие составы резины привезти в Турцию, мы не знали, что они почистят покрытие, так что выбрали более мягкие составы, нежели в прошлом году. А когда нам сообщили, производственные и логистические процессы уже были запущены и было поздно что-то менять.

Многие из команд, протестировавших резину Soft сегодня, в итоге остановят свой выбор на комбинации Medium и Hard, иначе им не удастся реализовать стратегию с одним пит-стопом. Мы считаем, что при новом асфальте шины Soft будут слишком мягкими для этой трассы.

При этом два-три участника все же попробуют пройти в финал квалификации на мягких шинах и будут вынуждены на них стартовать. Вряд ли больше, так как большой разницы в скорости между на шинах Soft и Medium мы не увидели, речь не о секунде с круга.

Мы также предупреждаем команды, что шины будут гранулироваться. Гранулы уже сегодня были заметны на всех трех типах шин. Сложнее всего придется мягким шинам, особенно правой передней.

В любом случае остается риск, так как данных с тренировки не так много. А данные с прошлого года бесполезны, так как там в гонке использовалась дождевая резина, да и покрытие трассы было совсем другим».

Дополнительная информация: Адам Купер

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