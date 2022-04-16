В Pirelli придумали проводить шинные тесты пятничными вечерами

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Несмотря на то, что Формула 1 только в этом сезоне перешла на 18-дюймовые шины, в Pirelli уже готовятся к тестам резины 2023 года. Первые два дня пройдут в Имоле после Гран При, в них примет участие команда Alfa Romeo, но еще неизвестно, кто из гонщиков будет за рулем.

Следующие тесты состоятся в Венгрии с участием Red Bull и, возможно, еще одной команды. Наконец, тесты дождевой резины могут пройти только на «Поль-Рикаре» или во Фьорано. Это единственные трассы, где можно создать условия дождя вне зависимости от погоды.

Главная сложность, однако, заключается в том, что до конца сезона Pirelli необходимо собрать 25 тестовых дней, что в условиях календаря с 23 этапами по всему миру оказалось крайне затруднительно.

В связи с этим возникла идея обязать команды использовать шины 2023 года во время вечерних пятничных тренировок перед Гран При. Речь, разумеется, идет не обо всех этапах, а только о нескольких из оставшихся.