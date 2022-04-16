Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Алонсо допустил уход из Alpine. И назвал условие завершения карьеры Следующая / Гасли: Буду шокирован, если Монако пропадет из календаря Ф1
Формула 1 Новости

В Pirelli придумали проводить шинные тесты пятничными вечерами

Шинный производитель не может найти 25 тестовых дней в плотном календаре 2022 года

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
В Pirelli придумали проводить шинные тесты пятничными вечерами
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Несмотря на то, что Формула 1 только в этом сезоне перешла на 18-дюймовые шины, в Pirelli уже готовятся к тестам резины 2023 года. Первые два дня пройдут в Имоле после Гран При, в них примет участие команда Alfa Romeo, но еще неизвестно, кто из гонщиков будет за рулем.

Следующие тесты состоятся в Венгрии с участием Red Bull и, возможно, еще одной команды. Наконец, тесты дождевой резины могут пройти только на «Поль-Рикаре» или во Фьорано. Это единственные трассы, где можно создать условия дождя вне зависимости от погоды.

Главная сложность, однако, заключается в том, что до конца сезона Pirelli необходимо собрать 25 тестовых дней, что в условиях календаря с 23 этапами по всему миру оказалось крайне затруднительно.

В связи с этим возникла идея обязать команды использовать шины 2023 года во время вечерних пятничных тренировок перед Гран При. Речь, разумеется, идет не обо всех этапах, а только о нескольких из оставшихся.

Читайте также:
Поделились
Алонсо допустил уход из Alpine. И назвал условие завершения карьеры
Предыдущая новость

Алонсо допустил уход из Alpine. И назвал условие завершения карьеры
Следующая новость

Гасли: Буду шокирован, если Монако пропадет из календаря Ф1

Гасли: Буду шокирован, если Монако пропадет из календаря Ф1
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Анализ: как сход в Мельбурне может помешать Ферстаппену в будущем Гран При Австралии
Формула 1

Анализ: как сход в Мельбурне может помешать Ферстаппену в будущем

Анализ: удалось ли Mercedes решить свою главную проблему? Гран При Австралии
Формула 1

Анализ: удалось ли Mercedes решить свою главную проблему?

Технический брифинг: Ferrari доработала диффузор F1-75 Гран При Австралии
Формула 1

Технический брифинг: Ferrari доработала диффузор F1-75

Самое важное:

Норрис рассказал, каким представляет идеальный календарь Ф1
Формула 1 Формула 1

Норрис рассказал, каким представляет идеальный календарь Ф1

Окон пообещал очень скоро увидеть Пиастри на старте Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Окон пообещал очень скоро увидеть Пиастри на старте Формулы 1

Бинотто: Никто не запрещает Леклеру и Сайнсу бороться
Формула 1 Формула 1

Бинотто: Никто не запрещает Леклеру и Сайнсу бороться

Версия: Mercedes козлит из-за коробки передач
Формула 1 Формула 1

Версия: Mercedes козлит из-за коробки передач

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.