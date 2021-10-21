В Pirelli предупредили команды о непредсказуемости шин в Остине

Трасса в американском Остине известна тем, что построена на достаточно сложных почвах, из-за чего практически ежегодно там возникают новые небольшие проседания асфальта. Это критично в первую очередь для мотогонок, но и автомобилям там непросто.

Чтобы сгладить проблему, организаторы раз в год, а то и чаще ремонтируют покрытие. В частности, в некоторых поворотах асфальт в Остине поменяли уже после Гран При MotoGP, который прошел несколькими неделями ранее.

Потому, в Pirelli не стали торопиться давать прогнозы о том, какие шины командам лучше использовать в Остине в этот раз. Напомним, что производитель привезет в Америку три средних по жесткости комплекта С2, С3 и С4.

«Команды много раз бывали в Остине, однако по сравнению с 2019 годом покрытие трассы существенно изменилось, – заявил представитель шинной компании Марио Изола. – Собственно, руководство автодрома заменило около 40% асфальта, но из-за антикоронавирусных ограничений наши представители не смогли заранее приехать и оценить новое покрытие.

Таким образом, характеристики трассы остаются под вопросом, ответ на который мы получим только на тренировках. Мы посчитали, что в таких условиях лучше предложить средние по жесткости составы резины, но как команды решат ими распорядиться станет ясно только в предстоящий уик-энд. Однако уже сейчас очевидно, что как и в Турции, исход гонки во многом будет определяться правильным выбором стратегии».

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