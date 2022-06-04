В Pirelli ответили на критику Феттеля: Дело было не в резине

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После Гран При Монако, где гонка стартовала на мокрой после дождя трассе, Себастьян Феттель обвинил компанию Pirelli в том, что ее дождевые шины мало на что годятся. По словам немца, в начале его карьеры в Формуле 1 можно было проводить гонки в сильный дождь, а теперь это исключено.

Слова Феттеля отчасти подтверждает и результат гонки. Серхио Перес смог выйти в лидеры именно потому, что раньше соперников из Ferrari перешел на промежуточные шины и оказался существенно быстрее гонщиков на дождевых.

Однако представитель Pirelli в Формуле 1 Марио Изолла не согласился с Феттелем, пояснив, что всему виной не резина, а городской асфальт в Монако.

«Состав дождевой резины действительно отличается от промежуточной, но она не сильно жестче, – сказал Изола. – В прошлом мы проводили тесты, и они показали, что характеристики дождевой резины в этом году не сильно отличаются от прошлогодних. Мы также старались сохранить разницу в скорости между дождевой резиной и промежуточной.

Но в Монако разница в скорости между дождевыми и промежуточными шинами действительно была существенной. Это объясняется характеристиками асфальта. Это же городская трасса с обычным дорожным асфальтом. И его абразивность существенно ниже. Именно поэтому на дождевых шинах в Монако гораздо меньше зацепа».